تجهیز بزرگراه حکیم به دیوار صورتی/ 3 منطقه پر سرو صدای تهران

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که بر اساس نقشه تراز صوتی مناطق مختلف تهران، آلودگی صوتی از لحاظ ترافیک ناشی از خودروهای سواری در منطقه 6 بیش از سایر مناطق تهران استگفت: پس از این منطقه رتبه دوم به منطقه 10 تهران اختصاص دارد.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم از نظر کلی و مجموعه عوامل ایجاد کننده آلودگی صوتی از جمله صنایع و معادن، راه آهن و فرودگاه به بررسی آلوده ترین منطقه تهران بپردازیم، منطقه 21 حائز رتبه نخست خواهد بود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: متاسفانه عواملی چون نزدیکی مناطق مسکونی به معابر پر رفت‌وآمد، وجود خودروهای فرسوده در سطح شهر، وجود کارگاه‌ها و ساخت و سازها، عبور خطوط پروازی از بالای سطح شهر، عبور خطوط ریلی از بعضی مناطق و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که آلودگی صوتی به یکی از جدی‌ترین معضلات شهر تهران تبدیل شود.

رشیدی تهران افزود: تاکنون در دو بزرگراه چمران و کردستان دیوار صوتی کار گذاشته شده است و قرار است سال آینده بزرگراه حکیم نیز دارای دیوار صوتی شود. پروژه دیوار صوتی در بزرگراه حکیم در مرحله اقدامات تعریف پروژه و اسناد مناقصه قرار دارد و کلید پروژه زده شده و به زودی نیز آغاز به کار می کند تا در سال آینده به بهره برداری برسد.



