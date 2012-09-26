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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

بانوان مبلغه شهر اهواز اهانت به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

بانوان مبلغه شهر اهواز اهانت به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کردند

اهواز- خبرگزاری مهر: جامعه مبلغات شهرستان اهواز با تجمع در سازمان تبلیغات اسلامی، اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مبلغات شهرستان اهواز ظهر چهارشنبه در پایان برگزاری همایش مبلغات، با تجمع در اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان و قرائت بیانیه، توهین به ساخت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند.

در بخشی از بیانیه بانوان مبلغه شهرستان اهواز عنوان شد: مردم جهان شاهدند در کشوری که ادعای آزادی و حقوق بشرش گوش فلک را کر کرده است و به بهانه ایجاد آزادی و آرامش به نقاط مختلف دنیا لشکرکشی می‌ کند، حقوق بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان رعایت نمی‌ شود و مقدسات آنان به مسخره گرفته شده و احساسات و عواطف آنها جریحه ‌دار می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: خبر بس ناگوار است، کژاندیشان می ‌کوشند تا چهره خورشیدوش پیامبر رحمت را با ساخت فیلمی موهن در پس ابرهای تیره ظلمت پنهان کنند و وحدت جامعه بشری را بدین‌ سان مورد مخاطره و تهدید قرار دهند. و غافل از آنند که نور خدا خاموش‌ شدنی نیست و این وعده الهی محقق است که فرمود: الاسلام یعلموا و لا یعلی علیه.

این بیانیه می افزاید: ما مبلغان دین محمدی(ص) ضمن تأکید بر احترام به تمامی ادیان آسمانی این حرکت تفرقه ‌افکنانه و ضد بشری را محکوم ساخته و بنا بر اعتقادات خود، دوستی و احترام به اندیشه یکدیگر را برای تمامی ساکنان زمین آرزومندیم.

کد مطلب 1706030

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