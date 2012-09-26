استیضاح وزیر جوانان فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد/ استیضاح فرآیند نامطلوبی نیست

محمدحسین انصاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استیضاح وزیر امروز با امضای 60 نماینده اعلام وصول شده است که وزیر ورزش و جوانان یا باید ظرف 10 روز دفاعیات خود را در حوزه عملکرد وزارت ورزش و جوانان به نمایندگان مجلس ارائه دهد و یا آنکه نمایندگان امضای خود را در این مدت پس گرفته و تعداد آنها به کمتر از 10 نفر برسد.

وی درباره اینکه علت استیضاح وزیر در خصوص نحوه عملکرد فعالیت های مربوط به جوانان بوده است، توضیح داد: سوال نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد این وزارتخانه هم در بعد ورزش و هم در بعد جوانان است، اما نمایندگان باید بدانند که این وزارتخانه متولی ورزش است و در حوزه جوانان تنها نقش هماهنگ کننده بین دستگاهی را برعهده دارد.

انصاری فرد با اشاره به شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور و بررسی مصوبات آن ادامه داد: ستاد ساماندهی جوانان کارهای مربوط به پایش در حوزه مشکلات جوانان را انجام داده و مصوبات شورای عالی جوانان را به دستگاه های ذیربط اعلام می کند.

وی درباره اینکه آیا رایزنی های لازم برای پس گرفتن طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان از سوی این وزارتخانه انجام شده است، گفت: بسیاری از نمایندگان در صورتی که به سوالاتشان پاسخ داده شود استیضاح دیگر برایشان معنی ندارد.

سخنگوی وزارت ورزش و جوانان درباره واکنش وزیر جوانان نسبت به اعلام وصول این استیضاح توضیح داد: وزیر معتقد هستند استیضاح فرآیند نامطلوبی نیست و فرصتی است تا این وزارتخانه اقداماتش را به نمایندگان توضیح داده و به نوعی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات این وزارتخانه به کمک ما بیاید.

به گفته وی هم اکنون وزارت ورزش و جوانان 6 میلیارد و 500 میلیون تومان کمبود بودجه دارد که این خود می تواند تاثیر بسیار زیادی در اجرای پروژه های نیمه تمام این وزارتخانه داشته باشد.