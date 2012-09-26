مدیر مسئول شرق: فعلا بازداشت نشده ام

به گزارش مهر در حالی که خبرگزاری ها از بازداشت مهدی رحمانیان و انتقال وی به زندان اوین خبر داده بودند، مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بنده فعلا بازداشت نشده ام.

به گزارش مهر، مقامات دادسرای فرهنگ و رسانه قرار بازداشت مهدی رحمانیان را صادر کرده اند.

اتهام مدیر مسئول روزنامه شرق انتشار کاریکاتوری در شماره روز گذشته این روزنامه است که واکنش برخی فعالان فرهنگی و سیاسی، مسئولان و نمایندگان مجلس و همچنین وزرای ارشاد و دادگستری و تشکلهای دانشجویی را برانگیخته است.