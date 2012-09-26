  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

در گفتگو با مهر؛

مدیر مسئول شرق: فعلا بازداشت نشده ام

مدیر مسئول شرق: فعلا بازداشت نشده ام

مدیر مسئول روزنامه شرق درواکنش به خبر بازداشت خود گفت که فعلا بازداشت نشده است.

به گزارش مهر در حالی که خبرگزاری ها از بازداشت مهدی رحمانیان و انتقال وی به زندان اوین خبر داده بودند، مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بنده فعلا بازداشت نشده ام.

به گزارش مهر، مقامات دادسرای فرهنگ و رسانه قرار بازداشت مهدی رحمانیان را صادر کرده اند.  

اتهام مدیر مسئول روزنامه شرق انتشار کاریکاتوری در شماره روز گذشته این روزنامه است که واکنش برخی فعالان فرهنگی و سیاسی، مسئولان و نمایندگان مجلس و همچنین وزرای ارشاد و دادگستری و تشکلهای دانشجویی را برانگیخته است.

کد مطلب 1706106

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