دل بستن به سد معشوره بیهوده است/ پروژه با این اعتبارات 30 سال طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی صبح جمعه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه کوهدشت اظهار داشت: خبرنگاران به خاطر رسالت خطیری که بر عهده دارند و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند، باید مورد احترام قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید مشکلات مردم را به مسئولان گوشزد کنند، افزود: خبرنگاران کوهدشتی و لرستانی باید به هر حال به وظیفه خود که همانا اطلاع رسانی دقیق است ادامه دهند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد وضعیت سد معشوره نیز بیان داشت: امروز بزرگ ترین مشکل کوهدشت کمبود آب است.

ملکشاهی با بیان اینکه کوهدشت در محاصره دو رودخانه پرآب سیمره و کشکان قرار دارد، عنوان کرد: با این تفاسیر متاسفانه دل بستن به طرح سد معشوره بیهوده است چرا که عملی شدن این طرح نیاز به هزینه ای بالغ بر یکهزار500 میلیارد تومان دارد اما اعتبارات بسیار ناچیزی به آن اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: با روند کنونی تخصیص اعتبارات به این پروژه کار اتمام سد معشوره 30 سال به طول خواهد انجامید.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در رابطه با سد معشوره با رییس جمهور صحبت کردم و قرار شد اعتبار بیشتری به این پروژه مهم اختصاص یابد.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه آب این سد جوابگوی کم آبی زمین های کوهدشت نیست، عنوان کرد: با رایزنی هایی که با وزیر نیرو انجام گرفته قرار بر این شده که سالانه 100 میلیون مترمکعب آب از پشت سد سیمره به زمین های زراعی کوهدشت تزریق شود.

سد تنگ معشوره بر روی رودخانه کشکان در استان لرستان واقع شده و موقعیت ساختگاه این سد در حدود یک کیلومتر پایین تر از محل تلاقی دو شاخه تشکیل دهنده کشکان یعنی کاکارضا و چم زکریا است.

موقعیت جغرافیایی این محل برابر 47 درجه و 50 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی است. این ساختگاه در 90 کیلومتری غرب شهر خرم آباد، 40 کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در 45 کیلومتری شمال شهر کوهدشت واقع شده است.

سد و نیروگاه تنگ معشوره از مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت است که با هدف تولید انرژی برق آبی، کنترل و جمع آوری سیلابها و روانابهای سطحی رودخانه و تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشت های اراضی منطقه احداث خواهد شد.