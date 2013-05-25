پروژه ای واجب تر از "نان شب" برای انبار غله لرستان/ بی پولی راه "معشوره" را سد کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز عملیات اجرایی بدنه سد معشوره در شهرستان کوهدشت به عنوان انبار غله استان لرستان نگرانیهایی برای تامین اعتبار اجرای این پروژه وجود دارد، پروژه ای که با سهم در نظر گرفته شده در بودجه برای احداث آن گفته می شود که ممکن است تا سه دهه دیگر آب آن سر سفره مردم نیاید.

احداث سد معشوره اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ موضوعی که شاید ورود بخش خصوصی و قرارگاه خاتم الانبیا به این پروژه تا حدودی خیال مردم را برای اجرای پروژه راحت کرده ولی بازهم باید دید که کلنگ زنی این پروژه زمینه نگاه ویژه دولت ها برای اختصاص اعتبار به آن را فراهم خواهد کرد یا نه!

کلنگ زنی سد معشوره برای چندمین بار در طول سالهای اخیر نشان می دهد که برای اجرای این پروژه حیاتی نه کلنگ که نیاز به اعتبار است، موضوعی که وعده دادن در خصوص آن در پایان دولت دهم چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد.

در آخرین اظهار نظر در این زمینه نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفته بود که با این روند کنونی تخصیص اعتبارات اندک کار سد معشوره 30 سال طول خواهد کشید.

الهیار ملکشاهی بزرگ ترین مشکل کوهدشت را کمبود آب دانسته و گفته بود که علی رغم اینکه این شهرستان در محاصره دو رودخانه پرآب سیمره و کشکان قرار دارد ولی هر ساله خشکسالی خسارت زیادی به معیشت مردم وارد می کند.

وی همچنین عنوان کرده بود که دل بستن به طرح سد معشوره بیهوده است چرا که عملی شدن این طرح نیاز به هزینه ای بالغ بر یکهزار و 500 میلیارد تومان دارد اما اعتبارات بسیار ناچیزی به آن اختصاص داده شده است و با روند کنونی تخصیص اعتبارات به این پروژه کار اتمام سد معشوره 30 سال به طول خواهد انجامید.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی همچنین از رایزنی با رئیس جمهور در رابطه با سد معشوره خبر داده و گفته بود که قرار است اعتبار بیشتری به این پروژه مهم اختصاص یابد.

فرماندار کوهدشت نیز در رابطه با خسارات خشکسالیها سالهای اخیر به این شهرستان سخن می گوید و ادامه می دهد: کشاورزی تنها منبع درآمد مردم کوهدشت است اما خشکسالی های چندسال اخیر امکان درآمد از این راه را از مردم کوهدشت گرفته است.

حمزه پور می گوید: کشاورزان این شهرستان سال های بی بارانی و بی محصولی را طی می کنند و استمرار این روند نگران کننده است.

وی یادآور می شود که قرار است با بهره برداری از سد معشوره، آب "گاوشمار" به دشت تشنه کوهدشت جاری شود اما با نبود بودجه این امکان سال ها به طول خواهد انجامید و به اعتقاد فرماندار اجرای این طرح در کوتاه مدت غیرممکن است.

حمزه پور معتقد است که سد معشوره رویایی است که هنوز تعبیر نشده و با روند کنونی اختصاص بودجه ناممکن است و ادامه می دهد: حال که بهره برداری از سد معشوره سالیان درازی به طول می کشد بهترین راه ممکن انتقال آب از پشت سد سیمره به دشت های تشنه کوهدشت، رومشکان، گراب و کونانی است که بسیار آسان تر و زودبازده تر است.

بنابر این گزارش کلنگ سد معشوره بارهاست که به زمین زده می شود ولی هنوز مردم این شهرستان شاهد جاری شدن آب این پروژه در اراضی خود نیستند؛ چالشی که نه با کلنگ زدن بلکه با تامین اعتبار این پروژه رفع خواهد شد.

احداث سد معشوره از مصوبات سفر اول هیئت دولت به لرستان است، مصوبه ای که در طول هشت سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات پیشرفت چندانی نداشته است، با این تفاسیر به نظر می رسد قبل از هر گونه صحبتی در این زمینه باید محل تامین اعتبار آن مشخص شود.