میثم کرمی که کار گردآوری این مقالات را بر عهده داشته، درباره آن به خبرنگار مهر گفت: کتاب «سایه سرو» جشننامه استاد احمد مهدوی دامغانی و شامل حدود 70 مقاله از دانشمندان ایرانی، جهان عرب، اسلامشناس و ایرانشناس درباره اوست.
وی افزود: این مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در کتاب آمدهاند و از جمله چهرههایی که مقالاتی از آنها در کتاب گنجانده شده، میتوان به محمدرضا شفیعی کدکنی و محمدعلی اسلامی ندوشن اشاره کرد.
به گفته گردآورنده مقالات کتاب «سایه سرو» این اثر مجوز نشرش را دریافت کرده و هم اکنون مراحل چاپ را میگذراند.
کرمی همچنین از برگزاری مراسمی برای رونمایی از این کتاب در هشتاد و ششمین سالگرد تولد احمد مهدوی دامغانی خبر داد.
استاد احمد مهدوی دامغانی در سال 1305 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. این نویسنده و پژوهشگر ایرانی، متخصص در ادبیات عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه هاروارد آمریکا است.
او در سال 1327 از دانشکده معقول و منقول (بعداً الهیات) دانشگاه تهران و در سال 1333 در رشته ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در سال 1342 از دانشگاه تهران درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت. موضوع رساله دکتری او تصحیح کتاب «کشف الحقایق» عزیزالدین نسفی به راهنمایی محمدتقی مدرس رضوی بود.
استاد مهدوی دامغانی پس از گذراندن دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی به تدریس در دانشکدههای ادبیات و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال 1353 تا 1354 در دانشگاه مادرید به تدریس عرفان اسلامی اشتغال داشت. مهدوی دامغانی چندین سال سردفتر اسناد رسمی در تهران و از سال 1354 رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی بود.
وی از سال 1366 مقیم آمریکا و در دانشگاه هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به فعالیت آموزشی است. رشتههای تدریس او در آمریکا شامل معارف اسلامی، ادبیات عرب، متنهای فارسی تصوف و فلسفهٔ اسلامی بوده است.
احمد مهدوی دامغانی مقالههای متعددی در مجلههای یغما، کلک، گلچرخ، ایراننامه، ایرانشناسی، رهآورد و گلستان به چاپ رسانده است. از مشهورترین مقالههای او مآخذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مآخذ ابیات عربی مرزباننامه است.
از کتابهای چاپ شده وی علاوه بر «کشف الحقایق» نسفی، میتوان به تصحیح «نسمه السحر بذکر من تشیع و شعر» و تالیف «شاهدخت و الاتبار شهربانو والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیهما السلام» اشاره کرد.
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