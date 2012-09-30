علت اهانت به مقدسات ترس استکبار از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کانون های مساجد با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) اظهار داشته است: هجمه گسترده غربی ها و آمریکایی ها به ارزش ها و مقدسات اسلامی سابقه طولانی دارد اما در دهه اخیر گستردگی و شدت بیشتری پیدا کرده و شکل زنجیره ای به خود گرفته است که دلیل این رویکرد خطری است که جهان معنویت زدایی شده و مادی غرب از ناحیه اسلام و پیام رهایی بخش آن احساس می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: موج بیداری اسلامی که در چند سال اخیر متاثر از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و متحدان استراتژیک سردمداران غربی و حامیان منطقه ای رژیم جعلی اسراییل را سرنگون کرده و نیروی مردمی عظیمی را حول محور اسلام در این منطقه متمرکز ساخته است که موجب نگرانی و وحشت صهیونیست ها و نظام به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی شده است، به نحوی که آنان را وادار ساخته تا اهداف مقدس این نهضت های آزادی بخش را به نفع نیات شوم خود مصادره به مطلوب نماید.

این بیانیه می افزاید: در پی اقدامات موهنی که یکی دو سال اخیر علیه اسلام صورت گرفت که توطئه ننگین قرآن سوزی و انتشار تصاویر موهن درباره مقدسات اسلامی از آن جمله بوده اند و در همه این اقدامات شوم ردپای صهیونیسم بین الملل، این غده سرطانی جهان اسلام نمایان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این بار جهان استکبار با انتشار فیلمی توهین آمیز درباره ساحت نورانی و پاک ترین و مقدس ترین چهره تاریخ بشریت نبی مکرم اسلام( ص)، پیامبری که منبع تمام فیض و کمال، مهر و عطوفت، رافت و رحمت، عشق و معرفت، صداقت و عدالت و در یک کلام رحمه للعالمین بوده و نورانیت قدسی او آدم و عالم را معنی بخشیده و سرور کائنات است، به میان آمده است تا شدت کینه توزی و دشمنی خود را با این آیین نورانی و رهایی بخش به نمایش بگذارد.

این بیانیه می افزاید: جهان کفر با این اقدامات بر این باور است که می تواند نور اسلام که شعاع تابنده اش دل های میلیون ها انسان آزاده را در اقصی نقاط کره زمین پر از امید و ایمان کرده است، خاموش گرداند که خداوند در آیه 31 سوره توبه به این نکته اشاره دارد" آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران کراهت داشته باشند".

در بخشی از این بیانه چنین آمده است: دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان با اعلام انزجار از اقدام موهن ضد انسانی و شیطانی ایادی استکبار جهانی در ساخت و پخش فیلم اهانت آمیز به ساحت پیامبر مکرم اسلام (ص) توسط یک صهیونیسم دین ستیز، تبعه آمریکا که در واقع اهانت به ادیان الهی است و بدون شک برای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان الهی و در راستای انحراف افکار عمومی و بیداری اسلامی در عالم اسلام و اسلام هراسی طراحی و اجرا شده است، ضمن محکومیت قاطع و شدید اللحن، این مصیبت عظیم را به ساحت پاک و نورانی پیامبر اسلام (ص)، حضرت ولی عصر (عج) همچنین به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان اسلام و مردم مسلمان و آزاده ایران تسلیت عرض نموده و از تمامی مردم ایران می خواهد تا با حضور خود در صحنه برای برخورد قاطع و دندان شکن با این توهین بزرگ که مورد حمایت صهیونیسم جهانی و دولت های مستکبر غربی است مانع از استمرار این گونه توطئه ها شده و قدرت مردمی جهان اسلام را به رخ جهانیان بکشانند.

در پایان این بیانیه آمده است: برماست که با شرکت پرشور خود در راهپیمایی روز سه شنبه 11 مهرماه جاری که از محل چهارراه طالقانی تا حسینیه ثارالله برگزار می شود شدت انزجار خود را از این اقدام بی شرمانه استکبار به جهانیان نشان دهید.

