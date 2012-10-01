پنج طرح هادی در روستاهای خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیرجند در مراسم افتتاح همزمان سه طرح هادی روستاهای بویک، واشان و بیجار این شهرستان اظهار داشت: طرح هادی روستای بویک از سال 89 آغاز شده و عملیات ‌های مختلفی از قبیل پنج هزار متر مربع سنگ ‌فرش معابر و جداره‌ سازی و 407 متر طول کانیوو سنگی در آن اجرا شده است.

ابراهیم فلاح اضافه کرد: برای اجرای طرح هادی روستای بویک اعتباری بالغ بر 121 میلیون تومان هزینه شده است.

وی در خصوص طرح هادی روستای واشان نیز تصریح کرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و به منظور آماده‌سازی آن دو هزار و 150 متر مربع سنگ ‌فرش معابر و جداره‌سازی و 80 متر طول جدول تک به کار رفته است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیرجند تصریح کرد: اجرای این طرح هادی اعتباری معادل 49 میلیون تومان را در‌بر ‌داشته است.

فلاح به اجرای طرح هادی روستای بیجار اشاره کرد و ادامه داد: سه هزار و 500 متر مربع سنگ ‌فرش معابر و جداره ‌سازی با اعتبار 88 میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در طرح هادی روستای بیجار است.

بهره برداری از دو طرح هادی در شهرستان سرایان

مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی سرایان در مراسم افتتاح همزمان دو طرح هادی در روستاهای دوست آباد و بسطاق این شهرستان، گفت: فاز دوم طرح هادی روستای دوست ‌آباد سرایان از سال 89 آغاز شده که برای اجرای آن 11 هزار و 850 متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان هزینه شده است.

وحید میر مصعبی عنوان کرد: فاز دوم طرح هادی روستای بسطاق نیز از سال 89 آغاز شده است.

مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی سرایان گفت: برای آماده ‌سازی آن 400 متر پیاده ‌روسازی و شش هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتبار 160 میلیون تومان انجام شده است.

بهره برداری از مجتمع امدادی ورزشی هلال احمر در زیرکوه

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از افتتاح مجتمع امدادی ورزشی هلال احمر در شهرستان تازه تاسیس زیرکوه خبر داد.

محمد رحیم شهریاری گفت: عملیات اجرایی ساخت مجتمع امدادی ورزشی هلال احمر زیر‌کوه دی ماه سال گذشته آغاز شده و مهر ‌ماه امسال افتتاح می ‌شود.

وی زیربنای این مجتمع را یک‌ هزار و 550 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران احداث شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این طرح از مصوبات سفر رئیس جمعیت هلال احمر به استان در مرداد‌ ماه سال گذشته بوده است، گفت: سرای امدادگران و سالن چند منظوره ورزشی از جمله بخش‌ های این طرح است.

شهریاری به سفر رئیس جمعیت هلال احمر کشور در ماه جاری به این استان اشاره کرد و ادامه داد: شرکت در همایش استانی هلال احمر و افتتاح چند طرح امدادی عمرانی از جمله برنامه‌ های این سفر پیش بینی شده است.

نوسازی 550 انشعاب آب در بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب شهری بیرجند از نوسازی 550 انشعاب آب در نیمه نخست سال جاری در این شهر خبر داد و گفت: این عملیات با اعتبار یک میلیارد و 300 هزار ریال انجام شده است‌.

مجید محمدنژاد با اشاره به عملکرد این مجموعه در بخش نوسازی انشعابات بیرجند، گفت: این مجموعه در راستای خدمت‌ رسانی به مردم خدمات پس از فروش انشعاب شامل رفع مشکل کمبود فشار، تعویض لوله ‌های قدیمی و فرسوده و سایر خدمات را ارائه می‌ کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری بیرجند یادآور شد: این مجموعه در راستای جلوگیری از هدررفت آب اقدام به اصلاح خطوط شبکه و زون ‌بندی و نوسازی انشعابات فرسوده در سطح شهر بیرجند کرده است.