تاخیر تاریخی اجرای نمایش «خداحافظ رفیق» در تالار فرشچیان

پویان عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای مراسم در سالنی که تنها به تئاتر اختصاص دارد، سبب شد که در شب نخست اجرای خداحافظ رفیق تئاتر خود را با یک ساعت و نیم تاخیر به صحنه ببرم.
وی افزود: این تاخیر گلایههای بسیاری از سوی هنرمندان و مردم به همراه داشت و این در حالی است که مدیر ارشاد اسلامی استان اصفهان که قول داده بود، در هنگام اجرای تئاتر هیچ مراسمی در این سالن برگزار نشود خود در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: این موضوع در شبهای دیگر نیز تکرار شد، به گونهای که اگر شبی در سالن اجرا وجود نداشت، تعجب میکردیم.
وی ادامه داد: در این مدت هر روز با استرس بلیط میفروختیم و بسیاری از تماشاگران نیز بلیطهای خود را پس فرستادند.
عطایی تاکید کرد: تنها سالن تئاتر مربوط به اداره ارشاد اصفهان تالار فرشچیان است که پیش از این کارگردانان برای اجاره آن هزینه میپرداختند که مسئولان قول دادند این موضوع را رفع کنند اما اکنون بار دیگر تصمیم گرفتهاند این موضوع را اجرایی کنند.
وی اضافه کرد: میخواهم به مدیر ارشاد این تذکر را بدهم که سالن دیگری نیز در کنار آمفیتئاتر وجود دارد که اغلب مواقع خالی است و میتواند برای اجرای مراسم مورد استفاده قرار گیرد اما گویی مدیر ارشاد اصفهان هنگام انتقاد خبرنگاران درباره این مسئله که چرا باید برنامه روز سینما به جای سالن مربوطه در آمفیتئاتر اجرا شود تنها به شانه بالا انداختن اکتفا کرده است.
«سکوت، هپروت،ملکوت»، نمایش برگزیده صحنهای در جشنواره تئاتر رضوی
این کارگردان تئاتر در ادامه با اشاره به اینکه نمایش «سکوت، هپروت، ملکوت» در جشنواره تئاتر رضوی از اصفهان، توانسته از میان 50 اثر نمایشی عنوان یکی از سه تئاتربرگزیده بخش صحنهای را به خود اختصاص دهد، گفت: در جشنواره تئاتر رضوی که در یاسوج برگزار شد سه تئاتر به عنوان نمایشهای برگزیده صحنهای و سه تئاتر خیابانی برای اجرای عمومی برگزیده شدند.
وی افزود: در صورت تایید انجمن هنرهای نمایشی کارگردانان برگزیده میتوانند تئاترهای خود را در اصفهان، تهران و شهرستانهای استان خود اجرا کنند و هزینههای اجرایی آن توسط انجمن هنرهای نمایشی پرداخت میشود.
عطایی با بیان اینکه نویسندگی مرتضی شاه کرمی نوشته شده داستان سربازی است که بر لب مرز ایران و عراق نگهبانی میدهد، درباره داستان این نمایش گفت: از طرفی یک پیرمرد و پیرزن قصد دارند از کربلا وارد ایران شده و به زیارت امام رضا (ع) بروند و از سوی دیگر یک دختر ایرانی میخواهد راهی کربلا شده و مزار امام حسین (ع) را زیارت کند.
وی ادامه داد: سرباز لب مرز به این دو گروه اجازه نمیدهد که از کشورهای خود خارج و به سمت دیگر مرز بروند و درگیریهایی پیش میآید که در ادامه اتفاقاتی میافتد.
این کارگردان نمایش با اشاره به عوامل این نمایش گفت: لیلا قربانی، رویا سعیدی، مجید درخشندهفرد، پویان عطایی و عباس جلیلزاده در این تئاتر به ایفای نقش میپردازند و کارگردانی آن بر عهده پویان عطایی است.
وی اضافه کرد: موسیقی این کار بر عهده آرش جاننثاری بوده است و محمد امین معقولیزاده به عنوان مدیر صحنه و امیر سروری دستیار نور دیگر عوامل این نمایش هستند.
