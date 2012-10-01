توقف بلند قامتان قزاقستان در مقابل سریلانکا/ داوری بد باعث شکست قزاقها شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان قزاقستان در مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی به مزبانی ارومیه با نتیجه سه بر یک بازی را به والیبالیستهای جوان سریلانکا واگذار کرد.

والیبالیستهای جوان سریلانکا در ست اول با نتیجه 25 بر 20، در ست دوم با نتیجه 25 بر 14 پیروز شد، ولی در ست سوم با نتیجه 21 بر 25 بازی را واگذار کرد، ولی ست چهارم این دیدار با نتیجه 25 بر 23 به سود سریلانکا پایان یافت.

سرمربی تیم والیبال جوانان قزاقستان بعد از بازی امروز در نشست خبری با بیان اینکه بازیکنان این تیم جوان و بی تجربه هستند، افزود: اشتباهات داوری باعث شکست این تیم در مصاف با سریلانکا شد.

گوزنت سوف الگ با بیان اینکه تیم سریلانکا با ظرفیت و توانمند است، اظهار داشت: کاپیتان و بازیکن شماره 18 سریلانکا بازیکنان خوبی بودند و تیم ما در بازی بعدی تلاش می کنیم پیروز میدان شویم.

سرمربی تیم والیبال جوانان سریلانکا نیز در این نشست با اشاره به اینکه حدس می زدیم بازی با قزاقستان با این روند بازی کنیم، گفت: مدافعان قزاقستان خیلی قوی هستند و ما نمی توانستیم این تیم را دست کم بگیریم.

آبیراتنا ماهیش مشکل اصلی قزاقستان در این دیدار را چرخش غلط در ست چهارم دانست و عنوان کرد: ما این موضوع را با داور اول ایرانی این دیدار در میان گذاشتیم و داور نیز در وقت مناسب با دادن سرویس به سریلانکا باعث برد این تیم در ست چهارم شد.

8 تیم برتر در مرحله دوم این دور از رقابتها به دو گروه E شامل ایران، هند، استرالیا و تایلند و گروه F شامل ژاپن، چین، کره جنوبی و تایلند تقسیم بندی شده و در مرحله بعدی تیمهای اول هر گروه با تیمها رده چهارم و تیمهای رده دوم با تیمهای رده سوم مبارزه می کنند.

26 بازی در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه برگزار که از این تعداد تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.