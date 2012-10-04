کاهش ارزش پول ملی ذهن مردم را مشغول کرده/ انتظار مردم حل مسائل معیشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی که صبح روز پنج شنبه برگزار شد محمد نبی حبیبی دبیر کل این حزب گزارشی از فعالیت ها و عملکرد آن ارائه کرد که متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

بسم اله الرحمن الرحیم

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین و عبادک الصالحین و اهل السموات و الأرضین علی محمد و اله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیمّا بقیه الله فی الارضین

اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بهاالاسلام و اهله و تذلُّ بهاالنفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک والقاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره.

السلام علیکم و رحمه اله و برکاته

جلسه این مجمع را با استعانت از حضرت باریتعالی با شعار «پیش به سوی دولت و جامعه نمونه اسلامی با گفتمان رهبری» آغاز می کنیم و صریحاً اعلام می داریم که همه تلاش ما این بوده و هست و انشاءاله خواهد بود که گفتمان حزب را با گفتمان انقلاب اسلامی ایران و امامت و رهبری معظم آن که همان ولایت مطلقه فقیه است انطباق دهیم.

ابتدا لازم می دانم از همه سروران مکرم، آقایان و خانم ها، مهمانان ارجمند و اعضاء محترم مجمع عمومی دهم حزب موتلفه اسلامی که برای حضور در این اجلاس قبول زحمت فرموده اند سپاسگزاری نمایم.

بالأخص تشکر ویژه حزب موتلفه اسلامی را به محضر مراجع عظام حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی و حضرت آیت اله العظمی علوی گرگانی که برای این مجمع پیام مخصوص مرحمت فرموده اند، تقدیم می دارم.

مجمع عمومی نهم در تاریخ 31/2/1388 با شعار (عزت، خدمت، کارآمدی) تشکیل و علاوه بر تصویب خط مشی و اصلاح برخی از مواد اساسنامه، اعضاء اصلی وعلی البدل شورای مرکزی را انتخاب نمود، اولین جلسه شورای مرکزی آن دوره در 9/3/88 تشکیل و در جلسات بعدی، دبیرکل، دبیراجرایی و قائم مقام های آنها و سایر مدیران اجرایی انتخاب شدند.



در دوره نهم سعی و تلاش لازم برای اجرای خط مشی سه ساله مصوب مجمع عمومی به عمل آمد.



حزب از ابتدای دوره نهم با حوادث فتنه 88 و در ماههای بعد با بروز جریان انحرافی مواجه بود که با برخورداری از الطاف الهی و بکارگرفتن تدابیر لازم به وجه شایسته ای به سهم خود به مقابله با آن ها و تلطیف فضای آن مقطع زمانی پرداخت و در چهارچوب تدابیر رهبری معظم انقلاب از هرگونه افراط و تفریطی هم پرهیز نمود البته جریان فتنه و انحراف قصد نفوذ در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را داشتند که چشم های بیدار ودستهای توانمند نظام از این نفوذ جلوگیری کرد.



حزب در دوره نهم با مضیقه سخت مالی روبرو بود که با عنایات ویژه الهی و همت همه مدیران حزب، تاکنون از پیچ و خم این مضیقه گذر کرده ایم.



حزب از اوایل سال 89 به تشکیل جلسات، راجع به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و همه ظرفیتش را در اختیار جبهه متحد اصولگرایان با محوریت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت قرار داد و بحمداله اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نهم با معرفی جبهه متحد اصولگرایان وارد مجلس شورای اسلامی شدند. در این دوره، اتکا به تشکیلات و برنامه که از دوره های قبل شروع شده بود مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گرفت و با اطمینان اعلام می کنم که ما در حال حاضر به جای تکیه به اشخاص، به تشکیلات و برنامه متکی هستیم .

وجود چشم انداز 15 ساله، خط مشی سه ساله، برنامه بودجه سالانه، ساختار مصوّب با شرح وظائف منسجم و اجرای آن، قسمتی از علامات اتکاء به تشکیلات و برنامه است.



نکته بسیار مهم در به کارگیری مدیران و همکاران تشکیلاتی این است که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که امور مدیریتی و غیر مدیریتی را در حزب موتلفه اسلامی انجام می دهند هزینه معیشتشان با اشتغال در خارج از حزب تأمین می شود و از وقتهای بعد از ساعات کار اصلی به خدمت در موتلفه مبادرت می ورزند و بنابراین حزب را به عنوان محل اشتغال تلقی نمی کنند و حق عضویت هم می پردازند . دریافت حق عضویت از اعضاء، به تناسب وضعیت مالی آنها در حال عمومیت پیدا کردن است.



دستگاه مدیریتی حزب در چهارچوب ساختار مصوب، با به کارگیری 2500 نفراز این گونه مدیران تشکیلاتی و غیرمتوقع، در سراسر کشور و استفاده از ظرفیت هزاران نفر عضو به اجرای خط مشی سه ساله پرداخت که لازمه این عمل حزب، به کارگرفتن حدود 000/000/3نفر ساعت کار بود.



در این دوره برای کمک به فرهنگ سازی تحزب در کشور با تعریفی که مقام معظم رهبری از حزب دارند، تلاش چشمگیر و اثرگذاری از طرف موتلفه اسلامی معمول گردید. حزب با تدوین 255 سؤال راجع به امور تحزب و تکالیف حزبی و تقدیم آن به مراجع عظام تقلید یک نوع فقه تحزب را مطرح کرد که لازم است در اینجا از مرجع عالیقدر حضرت آیت اله العظمی مکارم شیرازی نهایت تشکر را تقدیم داریم که با صرف وقت گرانبهایشان به تمام این سؤالات پاسخ دادند که اکنون به صورت کتاب در اختیار همه قرار دارد. ما معتقدیم گسترش و تعمیق تحزب در کشور، تحقق جمهوریت نظام، پیشرفت کارشناسانه شوءون اداره کشور، رقابت سالم و برنامه ای در دوره های انتخاباتی و نهایتا مصونیت نظام را خواهد داشت.



در این دوره، چشم انداز 15 ساله حزب در افق 1404 با داشتن سه مجور بنیادین یعنی رساندن توان عقیدتی و فکری به بالاترین سطح ممکن، توان مندی در حد داشتن برنامة ادارة کشور در امور اجرایی، مقننه و شوراها و توان مندی در حد داشتن مدیران متدین و لایق برای اداره کشور در شوؤن مورد اشاره، به تصویب رسید. اعتقاد ما این است که تشکیلاتی که به طور کلی فاقد این سه مشخصه باشد اصولاً حزب نیست. برگزاری 725 جلسه تصمیم سازی و تصمیم گیری و 10250 جلسه اجرایی و 367 جلسه مشورتی با هزاران دستور جلسه. در مجموع حدود 1600 مصوبه از این دستور جلسه ها حاصل شد. مبادرت به بیش از 2000 مصاحبه توسط دبیرکل و سایر مدیران و 147 موضع گیری هفتگی منظم دبیرکل. جذب بیش از دوبرابر عضو با میانگین سنی کمتر نسبت به دوره گذشته که 70 درصد آنها از آقایان و 30درصد از بانوان و بیش از 50درصد آنها با تحصیلات لیسانس و بالاتر از لیسانس بوده است. قسمتی از دستاوردهای در این دوره است.

تکمیل مدیریت حزب در دوره جدید در مرکز استانها به 90درصد و در شهرستانها به 60درصد رسیده که نسبت به دوره گذشته 150 درصد رشد داشته است. در این دوره برای تعدادی از دفاتر شهرستانی حزب در سراسر کشور مجوز رسمی گرفته شده که 5/2 برابر همه مجوزهایی است که در طول 20 ساله قبل از آن دریافت گردیده است .



جوانگرایی در حوزه معاونتها و مراکز حزب برای انتخاب مدیران اصلی صورت گرفته است میانگین سنّی مدیران در مرکز مطالعات و برنامه ریزی 38 سال و در مرکز سیاسی 37سال، معاونت سازماندهی 32سال، معاونت آموزش 33سال، معاونت امورطرفداران 38سال و معاونت تبلیغات 27سال است. این اتفاق ضروری در استانهای کشور نیز واقع شده است، البته در حزب بجای دیوار کشیدن بین نسلها، تعامل و تعاون بین آنها برقرار گردیده است. میانگین سنی در معاونتها با رقم قابل توجّهی کاهش یافته است. در معاونت سازماندهی میانگین سنی از 48 سال دوره قبل به 32 سال کاهش یافته.



در مورد جوانگرایی در عضوگیری باستحضار میرسانم که در ابتدای سال 1381 میانگین سنی اعضاء 75/39 سال بوده و در ده ساله اخیر یعنی از سال 1381 تا پایان 1390 حدود شش سال کاهش یافته و به 75/33 رسیده است.



در سال 1381 اعضاء دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر از لیسانس 32 درصد بوده اند . در ده ساله اخیر یعنی از 1381 تاپایان سال 1390 این رقم به 46 درصد و در دوره اخیر به 50% رسیده است.



در این دوره 57 سفر استانی و 460 سفر شهرستانی به منظور بازدید و تشکیل جلسات از طرف مدیران و کارشناسان مرکز صورت گرفته و 3600توافق نامه برای پیشرفت امور در مراکز استانها و شهرستانها به امضاء رسیده است . حزب در حال حاضر 30دفتر مرکزی استانی و 204 دفتر شهرستانی دارد که فعالیت آنها مورد نظارت و ارزیابی هر ماه یکبار دفترمرکزی است و براساس این نظارت راجع به فعالیت استانها رتبه بندی به عمل می آید.



حضور 200 نفر از مسؤلان کشوری و سخنرانان خارج از حزب در دوره جدید محقق شده است، 25دیدار با مراجع عظام و مسؤلان کشوری صورت گرفته است. 12سفر خارجی به کشورهای چین، لبنان، سوریه، آذربایجان و سایر کشورها به توسط هیات های حزب به عمل آمده و حزب، میزبان 5 هیات خارجی بوده است. تماس با 144 تشکل از 20 کشور جهان به عمل آمده در 6 اجلاس بین المللی حضور داشته ایم و 27 مورد دیدار با مسؤلان احزاب اسلامی کشورهای خارجی صورت گرفته و در بسیاری مسائل مهم منطقه ای و بین المللی بیانیه داشته ایم. نوع نشریات اعم از نشریه شما، ذکر، خبرنامه، بریده جراید به صورت هفته نامه و ماهنامه به صورت منظم منتشر شده و از شهریورماه 1391 نیز روزنامه الکترونیک حزب به صورت آزمایشی به طور منظم انتشار یافته است. و رونمایی از آن بمناسبت افتتاح همین مجمع عمومی انجام می شود.



54 عنوان آموزشی برای مدیران، اعضا و طرفداران و غیر آن به صورت حضوری و غیرحضوری و یا آموزش مجازی تهیه و تدوین و آموزش آن به مرحله عمل درآمده است با 45000 نفر از افراد غیرعضو اثرگذار و 368 مجموعه از تشکلهای مردم نهاد(NGO) تماس برقرار گردیده است.



در بخش بانوان در 95 درصد مراکز استانها و 50درصد شهرستانها مسئوول انتخاب شده و در مجموع 550 جلسه به صورت اداری ، همایش استانی و شهری و کانون از طرف مجموعه آنها برگزار گردیده است، دوره تخصصی مربوط به مسائل فکری روز بانوان در این دوره شکل گرفته است. قابل ذکر است که در سال 1375 بانوان عضو حزب حدود 5 درصد کل اعضاء بوده اند تا سال 1381 این رقم به 11 درصد و در 5 ساله اخیر 30 درصد اعضاء جذب شده از بانوان بوده اند.

پایگاه پژوهشی، تحقیقاتی با امکان دسترسی به بیش از 204 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی و دسترسی به عناوین پژوهشی آنها راه اندازی شده و حداقل 2000 مقاله با امکان بهره برداری و کتابخانه مجازی برای استفاده اعضاء در کل کشور در اختیار قرار داده شده است.



پرتال یا درگاه خبری به منظور خبرگیری سریع از وقایع و اتفاقات استانها و شهرستانها در این دوره راه اندازی شده است.

به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حزب با همکاری با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اهمیت ویژه داده شد. شرکت در حدود 80 جلسه و 1000 مکاتبه قسمتی از فعالیتهای این بخش است که نوع فعالیت حزب در این مواد بارها مورد تایید و تقدیر ستاد احیاء بوده است.



برگزاری 45 مراسم به مناسبتهای مختلف و مراسم نکوداشت جناب آقای حبیب اله عسگراولادی و راه اندازی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان به توسط حزب صورت گرفته، استقلال واحد جوانان در حزب و ایجاد شاخه های استانی و شهرستانی و حضور در برخی از اجلاسهای منطقه ای و گسترش فعالیت این بخش در این دوره چشم گیر بوده است.



راه اندازی مکاتبات رایانه ای دفتر مرکزی و حذف تدریجی نامه نگاری کاغذی و کوتاه کردن مراحل اداری در این دوره محقق شده است.

6 مورد نظر سنجی در باره با موضاعات مختلف از جمله نحوه حضور و مقبولیت حزب در جامعه صورت گرفته است .



فراکسیون حزب

یکی دیگر از ره آوردهای مهم این دوره، تشکیل فراکسیون حزب مؤتلفه اسلامی ((برای اولین بار و به صورت رسمی)) در مجلس هشتم بوده است. که در مجلس هشتم با 18 نفر عضو شروع شد و با استقبال نمایندگان محترم به 65 نفر عضو دارای کارت و حدود 50 نفر همکار بدون عضویت افزایش یافت .

از جمله اقدامات مهم و اثر گذار این فراکسیون بررسی بودجه سال 89 که منجر به افزایش درآمد دولت از 26 به 52 میلیارد دلار و برای اولین بار نیاز به تقدیم متمم بودجه از سوی دولت رفع گردید، تأثیر گذاری در طرح سامانیابی بودجه نویسی کشور و موضوع انفال، تأکید بر واریز دقیق کلیه درآمدهای نفتی و گازی کشور به خزانه و برداشت هزینه های طبق بودجه مصوب، ارائه راهکارهای صحیح تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات و الزام تسلیم تفریغ بودجه به جای ((تقدیم)) آن به مجلس، ارائه بحث های تخصصی در مورد درج ((ارقام دوبار منظور)) در بودجه های سنواتی، بررسی چگونگی روابط و تعامل نمایندگان فراکسیون مؤتلفه با دولت در چهارچوب نظرات رهبری و حمایت از دولت در عین انجام وظایف نمایندگی،داشتن روابط صحیح و سازنده با وزرا و ارائه نقدهای مشفقانه بدور از افراط و تفریط و در جهت حفظ حقوق نمایندگی مردم، بررسی و بازنگری قانون احزاب وزارت کشور، بحث های کارشناسی در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، بحث های مربوط به طرح تحول اقتصادی دولت، بحرانهای مالی جهان و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، برنامه ریزی در خصوص چگونگی تعامل بین وزرا با نمایندگان فراکسیون و تعیین کارگروههای تخصصی و استخراج قریب به 500 موضوع قابل طرح در این کارگروهها، تصمیم سازی در مورد لایحه مهم هدفمند کردن یارانه ها، تصمیم سازی در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه، بررسی فتنه عظیم سال 88 در فراکسیون و صدور بیانیه فراکسیون مؤتلفه در خصوص فتنه و تأکید بر شعار ((مرگ بر فتنه)) همکاری و تعامل با فراکسیون اصولگرایان مجلس، بحث و بررسی پیرامون اساسنامه شرکت ملی نفت، تهیه پیشنویس قانون نظامهای پرداخت الکترونیک و ارائه آن به بانک مرکزی، ارائه طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز بدل از اساسنامه، ارائه طرح الزام دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها، ارائه طرح ایجاد تحول در زمان آموزش و پرورش از ابتدایی تا دبیرستان، آسیب شناسی بودجه در قالب دیدگاههای مؤتلفه اسلامی، ارائه طرح تهیه شناسنامه برای آثار هنری و فرهنگی گرانبها، طرح معافیت مساجد و حسینیه ها از پرداخت تعرفه و بهای گاز و برق که در بودجه 91 به تصویب رسید ((مکاتبه با حدود 2000 امام جماعت مساجد در اینخصوص )) ارائه طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان و تشریح انواع نظارت، بحث های کارشناسی در مورد تورم – اشتغال – مسکن – مالیات بر ارزش افزوده و تسرّی آن به صحن علنی و نطق های پیش از دستور و دهها اقدام مثبت و مؤثر دیگر از زمره دستاوردهای فراکسیون مؤتلفه در مجلس هشتم است.



فراکسیون مؤتلفه اسلامی در طول دوره هشتم 90 جلسه برگزار نموده که 3 جلسه آن مشترک با اعضای شورای مرکزی حزب بوده است .



لازم به ذکر است فراکسیون مؤتلفه اسلامی در مجلس نهم نیز دائر می باشد و علاوه بر آن فراکسیون جدیدی تحت عنوان فراکسیون ادوار شکل گرفته است.



نظرات مؤتلفه در عرصه سیاست داخلی

گرچه دولت نهم و دهم با تلاش قابل تحسین و با برخورداری از درآمد بی سابقه نفت خدمات مشهودی در عرصه عمران و خدمات معمول داشته است.



ولی آنچه در حال حاضر مورد مطالبه جدّی مردم می باشد شفافیت صادقانه در ارتباط با مردم تلاش کافی در حفظ امانت بیت المال از دسترسی عناصر فرصت طلب و سود جو و تعمیم شایسته سالاری و بهره گرفتن از ظرفیت عظیم نیروهای مخلص و وفادار و متعهد به انقلاب در اداره کشور و پرهیز از محدود کردن دایره نیروهای اجرایی به دوستان و آَشنایان است

بسیاری از مشکلات با رعایت واقعی نظرات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام و مداخله واقعی مردم در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت همگانی مردم و احزاب دلسوز و مجلس مردمی قابل حلّ است.



رعایت سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله و یک ساله و سایر قوانین کشور با تکیه بر توان عظیم ملّی و اتکاء و اعتماد بیش از پیش به مردم از لوازم حل مشکلات است.



مؤتلفه اسلامی معتقد است امروز بخش اقتصادی واجد اهمیتی سرنوشت ساز است به همین دلیل، دشمنان، بعد از شکست در زمینه های نظامی، سیاسی و امنیتی و برخی دیگر از زمینه ها، بخش اقتصاد کشور را به صورت متحد مورد تهدید قرار داده و اثر گذار بوده اند لازمه مقابله با این تهدید ها و تحریم ها پرهیز از اعمال روش دستوری در امور اقتصادی، به کار گرفتن مدیران کارشناس و توانمند و با تجربه و دلسوز اقتصادی . هماهنگ کردن جامع الأطراف تصمیمات و شناخت و استفاده بهینه از منابع طبیعی مثل نفت و گاز و معادن و موقعیت جغرافیایی مناسب است .

اجرای معتقدانه و مجدانه اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء سطح کارشناسی و توانمندی مسؤولان دولتی در امر برنامه ریزی، هدایت و نظارت در امور اقتصادی و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی – مردمی اقتصاد کشور و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی براساس نظرات مقام معظم رهبری می تواند زمینه مقابله موفق کشور با دشمنان را فراهم آورد.



انتظار مردم در حال حاضر حل مسائل معیشتی است مقولاتی نظیر کاهش ارزش پول ملّی دلال بازی و سفته بازی در بازار ارز، بیکاری و مشکلات عدیده در امر تولید ذهن مردم را مشغول کرده است، البته تغییر فرهنگ مصرف نیز موضوع مهمّی است که در یک اقتصاد مقاومتی بایستی لحاظ شود.



عرصه فرهنگی و اعتقادی



با توجه به اینکه شبیخون فرهنگی کماکان در برنامه دشمنان ما قرار دارد انتظارات رهبری، علما و مردم متدین جامعه توسعه و تعمیق اقدامات فرهنگی است تا با معضلاتی نظیر اعتیاد، طلاق و سایر آسیب های اجتماعی برخورد شایسته ای صورت گیرد.



در موضوع امر به معروف و نهی از منکر می توان با استفاده از مبانی علمی اسلامی و ظرفیت مردم مسلمان و معتقد به این مبانی توفیقات مهمی بدست آورد که لازمه آن بهادادن به اصل موضوع است.



حزب مؤتلفه اسلامی که در کارنامه خود دفاع بی چون و چرا از اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی را داراست علی رغم اینکه هیچ مسؤولیت اجرایی در کشور نداشته و کاملاً مورد بی مهری دولت نهم و دهم قرار داشته ولی مدافع بخشهای مثبت دولت بوده اما حق نقد منصفانه نسبت به عملکردهای دولت را برای خود حفظ کرده است.



البته در این انتقادها هم به مصلحت نظام توجه داشته است. انتظار ما اینست که جناب آقای رئیس جمهوری محترم ضرورت تحقق شعارهائی را که قبلاً اعلام کرده اند بصورت مستمر در نظر داشته باشند و عمل به آن را به طور کامل یک ضرورت بدانند

اما در عرصه سیاست خارجی



خدا را شاکریم که با هدایت و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت و دستگاههای اجرایی و سیاست خارجی کشور از موضع انفعال پیشین خارج و به موضع فعال در دولت نهم در آمد و ملّت ایران با اقتدار توانست به حق مسلم خود در فعالیت های هسته ای صلح آمیز دست یابد و پرچم شعار "فن آوری هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس" را به اهتزار درآرود و جایگاه ایران را در عرصه بین الملل ارتقا دهد وتلاش دشمنان برای انزوای ایران را شکسته و به رقیب جدی در مدیریت جهانی مورد ادعای آمریکا تبدیل شود .



الیته هزینه ای که ملت ایران برای تحقق این آرمان و جایگاه بین المللی تاکنون پرداخته است سنگین ولی ارزشمند و گرانسنگ و ضروری بوده است . اخیراً زمزمه هائی در موضوع رابطه با آمریکا شنیده می شود که این زمزمه ها خارج از تصمیمات و نظرات کلّی فعلی نظام است . به نظر ما آمریکا نه تنها هیچ تغییری در سیاستهای شیطانی خود علیه جمهوری اسلامی نداده بلکه دشمنی را در شکل اقتصادی آن افزایش داده است. آمریکا تاکنون هر کاری علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده، نتوانسته نه اینکه نخواسته است. ما در شرایط فعلی با ارتباط با آمریکا کاملاً مخالفیم.



توفیقات جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بر کسی پوشیده نیست و قطعا اگر موازی کار ی ها و تنگ نظری ها، برخی ناهماهنگی ها که با سیاستهای کلی نظام و برخی تحلیل های غلط و انحرافی نبود توفیقات ما درعرضه سیات خارجی بسیار بیشتر از آنی بود که امروز به دست آورده ایم .



آخرین دستاورد این موفقیت، اجلاس باشکوه و مهم جنبش عدم تعهد در ایران بود و ما از همه دست اندرکاران در این مورد تقدیر مینماییم ما از فرصت های مجمع عمومی سازمان ملل برای انتقال پیام اعتقادی جمهوری اسلامی به دنیا استفاده های خوبی کرده ایم و در برابر زورگویی های قدرتهای سلطه گر خوب ایستاده ایم که این ایستادگی مرهون مقاومت ملت عزیز ایران و حمایت های مقام معظم رهبری بوده است اینک نیز معتقدیم هیچ دلیلی ندارد که ایران در مقابل مستکبران جهانی که خود را به ناحق نماینده جامعه جهانی میدانند درباره حقوق خود کوتاه بیاید اگر امروز ایران ریاست جنبش عدم تعهد را دارد و به دو سوم کشورهای جهان در پیگیری حقوق مسلم ملتهای مستقل تکیه دارد نباید جایگاه ساختگی این قدرت های روزگو را در شورای امنیت به رسمیت بشناسد .



ما باید به سوی جهانی که شعار های تحریف و نسخ نشده ادیان الهی و بخشی از تمدنهای طالب صلح و همزیستی مسالمت آمیز آسیایی را ارج می نهند و در راس همه، شعارهای اسلامی گام برداریم و با توجه به اینکه آینده در قلمرو اسلام خواهد بود برای بیداری اسلامی اهمیت ویژه قائل باشیم مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در گذر از پیچ تاریخی مهم پیش روی جهان بسیار خطیر وسرنوشت ساز است و تأثیر سیاست خارجی عمومی در ایفای این مسئولیت که بخشی از آنرا احزاب میتوانند به سرانجام برسانند بسیار مهم خواهد بود.



توجه دقیق به توسعه و تعمیق بیداری اسلامی و رصد کردن دائمی آن و جلوگیری از موج سواری مخالفان این بیداری، ضرورت اجتناب ناپذیر زمان ما است.



حفظ احترام پیامبران الهی از واجبات مسلّمی است که با انجام این واجب، گستاخی اخیر سردمداران غربی و صهیونیستی راجع به پیامبر عظیم الشأن اسلام تکرار نشود.



ملت ما ودولت آینده باید از فرصت ریاست بر جنبش عدم تعهد نهایت استفاده رابرای اصلاح ساختار سازمان ملل و تغییر در نظم جهانی و پایان دادن به سلطه قدرتهای یکجانبه گرا ببرد . همچنانکه رئیس جمهوری محترم در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل از این فرصت بخوبی استفاده کرد.



تحقق این امر جز با سفیران مومن و معتقد به آرمانهای انقلاب و رهبری که استکبار ستیز و فاقد هرگونه میل به سازشکاری و واگرایی باشند در سیاست خارجی کشور میّسر نخواهد شد ما باید بستر جهانی شدن رهبری صالح دینی و سیاسی را در دنیا با کمک دیگر احزاب اسلامی جهان فراهم سازیم .



کلام آخر اینکه دهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی یک پویش مدنی برای کمک به نوسازی نظام سیاسی کشور است احزاب باید در این پویش مشارکت کنند حزب موتلفه اسلامی در این پویش با برگزاری مجمع عمومی دهم سهم خود را ادا میکند شعار" مجمع دهم "،پیش به سوی دولت و جامعه نمونه اسلامی با گفتمان رهبری" است .



تلاش حزب، انطباق گفتمانش با گفتمان رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی است و این انطباق با نگاه به برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و چشم انداز حزب کاملا مشهود است ساختار درونی حزب کاملا مهیای یک جهش بزرگ برای عملیاتی کردن برنامه های چشم انداز حزب است . موتلفه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخابات شورا ها کاملا مهیاست تا با همیاری و همکاری دیگر احزاب اصولگرا فصل جدیدی از اجرا را درقاعده هرم قدرت در شورا ها و نیز راس هرم قدرت در انتخابات ریاست جمهوری تجربه کند طبیعی است که جامعه با نشاط ایران در جستجوی یک رجل مذهبی و سیاسی است که جز در خصوصیات مثبت، تکراری نباشد و لی تداوم بخش گفتمان اصولگرایی باشد و هر عمل مفید دولت های گذشته را پی گیری و از هر فعل مضّر و غیر مفید آنها بپرهیزد و با حفظ آرامش، نقد مشفقانه ای به گذشته داشته باشد .



تدین، وابستگی کامل به انقلاب اسلامی، دانش سیاسی ، برنامه محوری برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی وغیر معیشتی مردم ، اندیشمندی ، فرهیختگی ، فرزانگی ، سعه صدر و بصیرت را واجد باشد. اهتمام به استقرار عدالت داشته و مهیای خدمت خالصانه و صادقانه و کارشناسانه به مردم باشد.

و آخِرُ دعوانا عن الحمد لله رب العالمین

و السلام و علیکم و رحمة اله و برکاته

