آغاز مذاکرات رحیمی و اردوغان/ رحیمی از محور اقتصادی مذاکرات خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی و رجب طیب اردوغان امروز پنجشنبه در این مذاکرات خصوصی ضمن گفتگو در خصوص راه های تقویت تقویت روابط دوجانبه، آخرین تحولات در فرایند مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور را مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار خواهند داد.

پس از پایان این ملاقات خصوصی، نشست مذاکرات مشترک هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه به ریاست رحیمی و اردوغان آغاز خواهد شد.

بنا براین گزارش رحیمی عصر امروز در نخستین مرحله از سفر خود به ترکیه، در ساختمان نخست وزیری این کشور حضور یافت و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به طور رسمی از وی استقبال کرد.

در مراسم استقبال رسمی از معاون اول رئیس جمهور کشورمان، پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، رحیمی و اردوغان هیأت های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کرده و از یگان احترام حاضر در محوطه سان دیدند.

رحیمی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی آنکارا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه تمام عیار و صمیمانه است، گفت: روند افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور شتابان است و اگر با همین روند ادامه پیدا کند به زودی حجم مبادلات فیمابین به 30 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی اظهار داشت: لازمه رسیدن به سقف 30 میلیارد دلار در روابط دو کشور فراهم شدن زمینه های لازم و رفع موانع موجود می باشد. بنابراین در این سفر نواقص موجود در روابط تجاری را رفع کرده و به کارها سرعت خواهیم بخشید.



معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد در هفت ماهه نخست سال 91 حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه 16 میلیارد دلار عبور کرده است و این نوید دهنده آن است که تا پایان سال به مرز 25 میلیارد دلار خواهیم رسید. و زودتر از موعد مقرر هدفگذاری تعیین شده برای تبادلات اقتصادی میان دو کشور محقق خواهد شد.