  1. فرهنگ و ادب
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

33 سال پس از نگارش/

قصه «دوستان» سرشار در کتاب فارسی ششم ابتدایی منتشر شد

قصه «دوستان» سرشار در کتاب فارسی ششم ابتدایی منتشر شد

داستان کوتاه «دوستان» نوشته محمدرضا سرشار 33 سال پس از تالیف در کتاب فارسی سال ششم دبستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان کوتاه «دوستان» از مجموعه داستان «جایزه» نوشته محمدرضا سرشار 33 سال پس از تالیف در نخستین کتاب فارسی ششم دبستان پس از انقلاب در سال تحصیلی جاری (91 - 92) به چاپ رسید.

این داستان که در این کتاب با عنوان «دوستان همدل» به چاپ رسیده است بنا بر اظهارات سرشار در وبگاه شخصی‌اش با اندکی تلخیص، با نام «دوستان همدل» و در بخش «بخوان و بیندیش» نخستین کتاب فارسی ششم دبستان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انقلاب به چاپ رسیده است.

اثر مذکور، ماجرای پسر بچه فارس زبانی از شهر شیراز است که پدرش از طرف اداره‌اش به تبریز منتقل می‌شود. او نیز به همراه خانواده، به این شهر مهاجرت می‌کند. در آنجا، به سبب ندانستن زبان ترکی، به شدت احساس غربت می‌کند و نمی‌تواند با همکلاسی‌هایش ارتباط برقرار کند.

این داستان پیش از این در نیمه دوم دهه 1360 و با اجرای محمدرضا سرشار در برنامه «قصه ظهر جمعه» اجرا شد که این موضوع منجر به این شد که مقام معظم رهبری با اهدای یک جلد بوستان سعدی با همراه دستخط خود او را مورد تشویق قرار دهند.

کد مطلب 1712675

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