برپایی نمایشگاه اوقات فراغت فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدادادی اظهار کرد: مطالعه می بایست به عنوان یکی از مهمترین ابزار و نیاز جدی هر فرد در زمان فراغت از انجام هر فعالیت روزانه در چنین نمایشگاه هایی مورد توجه قرار گرفته و در راستای تبیین آن در بین عموم مردم گام برداشته شود.

وی با بیان این که مطالعه می تواند مدیریت زمان را در اوقات فراغت به شکل صحیح موجب شود، اظهار داشت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان از برپایی نمایشگاه مذکور برای معرفی مطالعه به عنوان یک ضرورت در زندگی افراد حداکثر استفاده را خواهد کرد.

وی معرفی امکاناتی همچون شبکه کتابخوانان حرفه ای و برترین و جدیدترین کتاب های موجود را از جمله برنامه‌های این اداره کل در نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان عنوا کرد و افزود: خدمات قابل ارائه کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در تمامی سنین در این نمایشگاه ارائه می شود.

خدادادی عضوگیری از افراد متقاضی بازدید کننده و معرفی مراکز کتابخانه به افراد با توجه به محل سکونت هر شخص در طول برگزاری نمایشگاه را از دیگر برنامه های مورد نظر این دستگاه برشمرد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه اطلاع رسانی از برپایی این نمایشگاه به اعضای کتابخانه های مختلف سطح شهر خبر داد و گفت: این تبلیغات به شکل متمرکز انجام می شود و از طریق سامانه پیامک اداره کل کتابخانه های عمومی استان زمان و مکان نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی به افراد عضو، اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با بیان این که فعالیت های مورد هدایت، آموزش و رهبری در حوزه اوقات فراغت کمتر صورت گرفته است اظهار امیدواری کرد: این نمایشگاه به عنوان اولین تجربه برپایی تلنگری برای اقشار مختلف جامعه به منظور توجه به زمان فراغت است.

خدادادی اعلام کرد: این اداره کل پس از اتمام زمان برگزاری نمایشگاه نتایج حاصل از حضور خود را مورد کارشناسی و آسیب شناسی قرار خواهد داد.

وی افزود: اگر خروجی چنین فعالیتی مثبت باشد مسوولان استان می بایست در اجرای مداوم آن نه صرفا در قالب نمایشگاه بلکه به شکل های دیگر اهتمام ویژه ای را قائل شوند.