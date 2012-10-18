واکنش دانشجویان به سخنان حسن روحانی/ توصیه رهبر انقلاب به دولت

به گزارش خبرنگار مهر،سفر احمدی نژاد به جمهوری آذربایجان و کویت،درگذشت آیت الله انواری،گفتگو و رایزنی اخضر ابراهیمی با مسئولان بلند پایه کشورمان،مخالفت فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح از سوال از رئیس جمهور و قطع پخش شبکه‌های ایرانی از ماهواره هاتبرد از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته گذشته بود که در ادامه این اخبار را باهم مرور می کنیم.

در آغاز هفته، مقام معظم رهبری جمع مردم اسفراین یکی از شاخص‌های پیشرفت ملت را عزت ملی و اعتماد به نفس ملی خواندندو افزودند: ملت ما امروز دارای اعتماد به نفس درعرصه سیاست بین‌المللی است و مسئولان کشور درمواجهه با قضایای جهانی با اعتماد به‌نفس کامل حرف می زنند، این ناشی از آن است که ملت ما احساس عزت و اعتماد به نفس می‌کند و اسلام به ما این اعتماد به نفس را داده است.



ایشان با تاکید بر اینکه شور و نشاط یک ملت سرمایه‌ای بزرگ و زمینه اصلی پیشرفت یک ملت است ، افزودند: نباید گذاشت که عوامل گوناگون این نشاط همگانی را ضعیف کند.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان ساختند: صدها شبکه تلویزیونی و سایبری تلاش می‌کنند که امید را در ملت ایران از بین ببرند.



همچنین رهبر انقلاب در دیدار با جوانان،دانشجویان و دانش آموزان استان خراسان شمالی با ضروری خواندن تحقق «تمدن نوین اسلامی»، ضمن بیان مصادیق پیشرفت های کشورمان در حوزه ابزاری این تمدن تاکید کردند: باید توجه کرد که این پیشرفتها، وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن اسلامی یعنی «سبک و شیوه زندگی».



سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران



در این هفته اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران سفر کرد و با مسئولین بلند پایه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



وی پس از انجام دیدار خود با وزیرخارجه کشورمان در جمع خبرنگاران در ارتباط با موضوع سوریه گفت: از کلیه کشورهایی که رابطه خوبی با طرفها در سوریه دارند می خواهیم که از روابط خود استفاده و مانع خونریزی در سوریه شوند و به بررسی و بدست آوردن راه حل مسالمت آمیز کمک کند.



ابراهیمی خاطرنشان کرد: ما هیچ دیدگاه و منافعی بجز منافع ملت سوریه را در نظر نداریم.



همچنین علی اکبر صالحی مسئول دستگاه دیپلماسی کشورمان در این نشست خبری اعلام کرد: پیشنهادات و نظرات جمهوری اسلامی ایران را در مورد بحران سوریه به صورت غیر رسمی و مکتوب به اخضر ابراهیمی ارائه کردیم و یک نسخه از این پیشنهادات نیز به دولت سوریه تحویل داده شد.



مردم ازحرف های تکراری خسته شده اند



حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در همایش برند برتر، کیفیت برتر، به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: مردم دلار نمی خواهند صداقت و برنامه می‌خواهند ما نیاز به نوکر نداریم نیاز به مدیر داریم. ما نیاز به نوکر مدیر داریم، نه نوکر خالی، تنها نوکر بودن کافی نیست.



به گفته روحانی،مردم از اینکه فقط حرف می شنوند خسته شده اند مردم از اینکه یک عده می آیند فقط یک طرفه سخن می گویند و به مسائل دیگر که مهم هم هست اشاره نمی کنند، خسته شده اند. مردم از آنهایی که می آیند آمارهای دقیقی ارائه نمی دهند خسته شده اند.



این سخنان روحانی با واکنش دانشجویان و تعدادی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.



وزیر جهاد کشاورزی استیضاح می شود



در این هفته طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با 39 امضا در 36 محور از جمله عدم اجرای قوانین موضوعه کشور، عدم ارائه آمار دقیق از تولیدات کشاورزی و آبیاری و هزینه کردها ، ورشکستگی واحد های دامی و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر اعلام وصول شد.



نمایندگان نارضایتی کشاورزان و دامداران از وضعیت کشاورزی کشور را از محور های این استیضاح معرفی کردند.



آیت الله انواری در گذشت



آیت الله انواری یکی از پیشکسوتان مبارزه با رژیم شاهنشاهی درگذشت.



مراسم تشییع جنازه این عالم ربانی 25 مهرماه با حضور رئیس مجلس،رئیس مجلس خبرگان رهبری و شخصیت های سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع)برگزار شد.



مقام معظم رهبری،رئیس جمهور،رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی های جداگانه ای درگذشت وی را تسلیت گفتند.



سفر احمدی نژاد به جمهوری آذربایجان و کویت



در هفته جاری رئیس جمهور به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان اکو و اجلاس سران مجمع گفتگوی همکاری آسیایی به جمهوری آذربایجان و کویت سفر کرد.



وی در حاشیه این اجلاس ها با روئسای جمهور پاکستان،تاجیکستان،نخست وزیر ترکیه و امیر کویت دیدار و گفتگو کرد.



رییس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در باکو پیشنهاد داد مجمع سیاسی، مجمع اقتصادی و سازمان همکاری های علمی و تحقیقاتی این سازمان، برای گسترش همکاری های دو جانبه و بین المللی اعضا، در راستای تامین هر چه بیشتر منافع کشورهای عضو تشکیل شود.



هیأت کانادایی در ایران



سه شنبه هفته جاری نشست خبری رامین مهمانپرست "سخنگوی وزارت امور خارجه"برگزار شد.



وی در پاسخ به سئوالی در این باره که قرار بود گروهی از بومیان کانادا به تهران سفر کنند که مخالفان رژیم کانادا نیز هستند، گفت: همان طور که در خبرها آماده است، آنها هم اکنون در ایران هستند و مذاکرات خود را انجام می دهند.



سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره 48 زائر ایرانی در سوریه گفت: اقدامی که در ربودن زائران ایرانی در سوریه انجام شد یک اقدام غیرانسانی بود گروه هایی که مدعی هستند نقطه نظرات مردم را عنوان می کنند نباید دست به اقدامات غیرانسانی بزنند.



مهمانپرست افزود: تلاش زیادی کرده ایم که بتوانیم هم از طریق کشورهایی که با این گروه ها ارتباط دارند و هم از طریق سیستم نظامی و امنیتی سوریه شرایط آزادی هرچه سریعتر زائران را فراهم کنیم امیدواریم با همکاری کشورهای موثر بتوانیم جان زائرین خود را نجات دهیم.



تشریح برنامه های رزمایش بزرگ الی بیت المقدس



در این هفته، سردار پاسدار محسن کاظمینی در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های رزمایش بزرگ الی بیت‌المقدس پرداخت و اعلام کرد: در این رزمایش 10 قرارگاه ایفای نقش می‌کنند که عبارتند از قرارگاه‌های کمیل،‌ حمزه، الزهرا، آل محمد(ص)،‌ لشکر 27 محمد رسول‌الله، مالک، ولی عصر، کربلا و همچنین قرارگاه صابرین بسیج.



وی گفت: این رزمایش از عصر چهارشنبه به مدت سه روز برگزار می شود و بسیجیان روز جمعه به دلیل اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم در میدان فلسطین تجمع می کنند.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول ‌الله(ص) گفت: 12 گردان رزمی و 30 گردان پشتیبانی رزمی در این رزمایش پیش بینی شده است.



مراسم آغاز به کار این رزمایش،امروز صبح در دهکده مقاومت برگزار می شود.



شرایط خاورمیانه حساس و خطرناک است



محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه شورای امنیت این سازمان که در مورد وضعیت خاورمیانه تشکیل شده بود با اشاره به گفتگوهای نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه اخضر ابراهیمی با مقامات کشورمان اظهار داشت :جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آنچه گفته شد از اقدامات اخضر ابراهیمی حمایت خواهد کرد .



وی همچنین شرایط سیاسی و امنیتی فعلی در خاورمیانه را حساس و خطرناک خواند و افزود :اکنون بیشتر تهدیدات در این منطقه ناشی از تروریسم ، افراط گرائی ،نظامی شدن و وجود زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی است و در این شرایط هرگونه اشتباه محاسبه ،تصمیم غلط و مداخله نظامی تنها باعث افزایش افراط گرائی ، تروریسم و درگیریهای فرقه ای می شود.



کلید موفقیت مقاومت، حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه های دشمن است



علما و فرهیختگان عضو در جبهه عمل اسلامی لبنان روز چهارشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند.



سعید جلیلی در این دیدار با اشاره به پیروزی های امت اسلامی در چند دهه اخیر، رمز پیروزی های امت اسلامی در چند دهه گذشته را توجه به فکر و اندیشه اسلامی بوده دانست.



جلیلی اظهار داشت: دشمنان برای جبران خسارات و عقب ماندگی های خود به طرح های تفرقه افکنانه بین مسلمانان پناه برده اند و در مقابل تاکید کرد: کلید موفقیت و پیشرفت مقاومت در جهان اسلام تکیه بر اندیشه اسلام و حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه های دشمن است.



علاقه‌مندیم سوال از رئیس جمهور منتفی شود



غلامعلی حدادعادل، فراکسیون اصولگرایان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس با بیان اینکه ما علاقه‌مندیم با فراکسیون رهروان ولایت جلسه‌ای در خصوص سوال از رئیس جمهور داشته باشیم اظهار داشت: البته دعوت رسمی از آنها نکردیم ولی از آقای ابوترابی خواستیم که ایشان سعی کنند تا فراکسیون رهروان هم برای منتفی شدن سوال اقدام کنند، ‌اگرچه از پاسخ آنها خبری ندارم اما ما چنین درخواستی را از طریق آقای ابوترابی مطرح کرده‌ایم.



حداد عادل تصریح کرد: فراکسیون اصولگرایان نظر خود را درباره سوال از رییس‌جمهور اعلام کرده، هیئت رئیسه مامور اجرای آیین‌نامه است و نمایندگان هم خودشان تکلیف‌شان را می‌دانند. ما به عنوان فراکسیون نظر دادیم که سوال از رییس‌جمهور را مفید و به مصلحت کشور نمی‌دانیم.



قطع پخش شبکه‌های ایرانی از ماهواره هاتبرد



ماهواره هاتبرد پخش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد.



بر این اساس یوتل‌ست با هدف جلوگیری از پخش اخبار شبکه‌های ایرانی به شرکت آرکیوا، سرویس‌دهنده پخش ماهواره‌ای هاتبرد دستور داده تا از روز دوشنبه ۲۴ مهر (۱۵ اکتبر) فرکانسی را که این شبکه‌ها روی آن پخش می‌شدند، قطع کند.



نمایندگان مجلس،وزارت امورخارجه ،خبرنگاران و روزنامه نگاران ،تشکل های سیاسی و دانشجویی و سازمان بسیج مستضعفین با صدور بیانیه های جداگانه این اقدام صهیونیستی،آمریکایی را محکوم و تاکید کردند: دشمنان ما با این اقدامات نمی توانند مانع رسیدن صدای جمهوری اسلامی به کشورهای گوناگون شوند.



دولت در سال آخر امکانات را صرف پروژه های نیمه تمام کند



در هشتمین و آخرین روز از سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان خراسان شمالی، اعضای هیأت وزیران پس از تشکیل جلسه ای ویژه در بجنورد، ظهر روز چهارشنبه به حضور حضرت آیت الله خامنه ای رسیدند و گزارشی از مصوبات خود برای حل مشکلات مردم استان و شتاب بخشی به روند پیشرفت خراسان شمالی ارائه کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار، خطاب به دولت تاکید کردند: در سال آخر خدمت دولت، امکانات و انرژی موجود، منطقاً باید صرف پروژه های نیمه تمام شود.



ایشان مصوبات دولت را برای بهبود وضع خراسان شمالی، «خوب و جامع» دانستند و افزودند: همه این مصوبات باید با پیگیری مستمر و جدی استاندار و اهتمام ویژه مسئولان ملی تحقق یابد و مردم آثار آنها را در زندگی خود احساس کنند.



همچنین محمدرضا رحیمی در جلسه هیئت دولت که در راستای سفر مقام معظم رهبری در بجنورد برگزار شد، گفت: تلاش می‌کنیم در جلسه استانی دولت استقبال پرشور و صحنه‌های سرشار از عشق و محبت مردم نیکوکار، مومن و ولایتمدار خراسان شمالی از رهبر معظم انقلاب را ارج نهیم و همه ظرفیت خود را برای آبادانی و پیشرفت استان فعال کنیم.



