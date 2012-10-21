تاخیری در اسکان دائم و موقت زلزله زدگان نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شوای اسلامی علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی از نحوه اسکان موقت و دائم زلزله زدگان اهر، هریس و ورزقان ارائه داد.

وی گفت: ماموریت بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله به ما واگذار شد که در سفر رئیس جمهور این ماموریت به ما ابلاغ شده و مقرر شد برنامه ریزی گسترده ای برای بازسازی مناطق مسکونی انجام دهیم.

تابش تصریح کرد: تامین منابع اعتباری و محدودیت های موجود مانند نزدیک بودن فصل سرما و تامین مصالح ساختمانی با توجه به شرایط اقتصادی از مشکلات پیش روی ما بود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه با اعمال شیوه های مدیریتی نوین اقدامات اجرایی به صورت فشرده برای تامین سرپناه خانواده های آسیب دیده آغاز شد، گفت: سرعت بازسازی و تبدیل اسکان موقت زلزله زدگان به اسکان دائم از ویژگی های فعالیت ماست.

تابش با تشریح اقدامات وزارت مسکن برای اسکان دائم زلزله زدگان گفت: زلزله در 313 روستا اتفاق افتاد که 18 هزار و 935 واحد روستایی آسیب دید از این تعداد 9500 خانه آسیب بالای 60 درصد دیدند که در اولویت اول بازسازی وزارت مسکن قرار دارند.

وی ادامه داد: بقیه واحدها آسیب های جزئی زیر 60 درصد و زیر 30 درصد دیده اند که مردم هم اکنون در این خانه ها مستقر هستند و قرار است در کنار خانه های آسیب دیده برایشان مسکن امن ساخته شود.

تابش با اشاره به ترکیب جمعیتی روستاهای مناطق زلزله زده گفت: قسمتی از این جمعیت فصلی هستند و در تمام فصول در این منطقه حضور ندارند و ساکن شهرستان های اطراف این روستاها می باشند که در فصل بهار و تابستان برای کشاورزی به این منطقه مسافرت می کنند.

وی تاکید کرد: آمار آموزش و پرورش و خانه های بهداشت و مرکز آمار موید این مطلب است.

تابش تصریح کرد: بعد از آمارگیری دقیق ستادهای بنیاد مسکن برای بازسازی در این منطقه مستقر شد، 11 بنیاد مسکن از سراسر کشور به این منطقه انتقال یافت که روستاها را میان خود تقسیم کردند و مسئولیت بازسازی آن را برعهده گرفتند در حال حاضر بیش از 30 هزار نفر در این منطقه مشغول به کار هستند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه آواربرداری مناطق زلزله زده به اتمام رسیده است، ادامه داد: تا امروز 30 میلیون تن آواربرداری انجام گرفته و تمام واحدهای تخریب شده آواربرداری شده اند، روزانه هزار کامیون در این مناطق کار می کردند.

تابش افزود: همه 9500 واحد تخریب پی کنی شده اند علاوه بر آن در واحدهای کمتر آسیب دیده نیز پی کنی آغاز شده که در مجموع 14500 واحد پی کنی شده اند. در 10 هزار واحد هم بتن ریزی به اتمام رسیده است.

وی عنوان کرد: اسکلت های فلزی در استان های مختلف کشور ساخته شده و به مناطق زلزله زده انتقال یافته که از این تعداد در 6500 واحد اسکلت های فلزی نیز مستقر شده اند و در 3297 واحد سقف گذاری نیز انجام شده است.

تابش با اشاره به پیشرفت هفتگی فعالیت های بنیاد مسکن گفت: هم اکنون هفته 1700 واحد سقف گذاری و 2200 واحد فونداسیون گذاری می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: با توجه به دغدغه فصل سرما کانکس های 4×3 در محل دائمی خانه های تخریب شده نصب شده است.

تابش با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن هیچ تاخیری در آغاز فعالیت برای اسکان دائم زلزله زدگان نداشته است، گفت: بنیاد مسکن 12 روز پس از زلزله کار اسکان دائم در مناطق زلزله زده را آغاز کرد.

وی با اشاره به حمایت دولت از اقدامات این بنیاد گفت: تامین 50 هزار تن فولاد و 100 هزار تن سیمان برای اسکان دائم زلزله زدگان و بازسازی واحدهای تخریب شده در شرایط اقتصادی فعلی کار ساده ای نبد.

تابش با بیان اینکه در هیچ پروژه ای به این اندازه محدودیت نداشتیم ادامه داد: فکر می کنیم تا آخر فصل پاییز بتوانیم کار کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر دچار مشکل سرمای زودرس در این مناطق نشویم کار اسکان دائم زلزله زدگان به اتمام می رسد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان از نمایندگان مجلس خواست در بودجه های سنواتی برای نهادهایی مثل بنیاد مسکن بودجه هایی را جهت تجهیز امکانات و تهیه وسایل و امکانات پیش ساخته برای استفاده در صورت بروز حادثه در نظر بگیرند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تشکر از ارائه گزارش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادات آقای تابش را در کمیسیون عمران در طرحی که قرار است در این خصوص به تصویب برسد مورد توجه قرار دهید.