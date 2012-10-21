تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نریمانی با بیان اینکه بسته حمایتی و تشویقی برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تهیه شده، اظهار داشت: بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی جدید شهر منوط به حفظ و مرمت بنای تاریخی، کاربری‌های مسکونی، فرهنگی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، رستوران، اداری و دفتر کار، فروشگاه صنایع دستی و کتاب‌فروشی برای بناهای تاریخی مجاز است و تأمین پارکینگ در بنای تاریخی الزامی نیست.

وی افزود: در این راستا به منظور حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بافت‌های تاریخی به منظور توسعه گردشگری پایدار، عوارض ریالی برای بناهای تاریخی رایگان شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: عوارض تعمیر، مرمت و بازسازی برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات، شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره ( مسکونی ، تجاری ، اداری)، عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده بر تراکم، تمامی بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آمار ملی ایران و یا مندرج در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی، مشروط به حفظ و مرمت کالبد تاریخی بنا و با تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، رایگان شده است.

وی یادآور شد: در صورتی که بازسازی، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی نیاز به احداث الحاق‌های جدید داشته باشد، در صورت تأیید، حداکثر تا ۳۰ درصد اعیانی بنای تاریخی به صورت خدمات جانبی (غیرتجاری) مرتبط و در صورت حفظ کالبد تاریخی بنا، عوارض صدور پروانه ساختمان جهت الحاق‌های مربوطه شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره ، عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده نیز رایگان است.

نریمانی بیان داشت: استفاده تجاری از بناهای تاریخی به صورت فروشگاه‌های صنایع دستی و فرش دستباف، کتاب‌فروشی و خدمات فرهنگی و هنری، اقامتی، پذیرایی و رستوران و دفتر کار مشمول این مصوبه می‌شود اما سایر استفاده‌های تجاری و همچنین استفاده کارگاهی، صنعتی و انبار را شامل نمی‌شود.

وی گفت: این بسته حمایتی تشویقی، اجرایی شده و ملاک عمل شهرداری است که منجر به حفاظت حداکثری و مرمت تاریخی بناهای تاریخی و همچنین رونق و توسعه گردشگری پایدار با محوریت بناهای تاریخی می‌شود.

طرح زوج و فرد اعمال قانون را می‌طلبد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه محدوده طرح زوج و فرد در کلان شهر اصفهان مشخص شده اما نیازمند استفاده از دوربین‌های هوشمند برای نظارت بیشتر است، گفت: نیروهای پلیس راهور باید با مستقر شدن در محدوده مناطق مشخص شده این طرح از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کنند.

مصطفی بهبهانی با بیان اینکه محدوده طرح زوج و فرد در کلان شهر اصفهان مشخص شده اما در این مورد پلیس راهور باید وارد شود و با متخلفان برخورد کند، اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور علاوه بر استفاده از دوربین‌هایی که به منظور نظارت بر طرح زوج و فرد نصب شده‌اند با مستقر شدن در محدوده مناطق مشخص شده این طرح می‌تواند از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر محدوده طرح زوج و فرد افزود: محدوده داخلی این طرح در رینگ اول ترافیکی قرار دارد که به این ترتیب تا حدودی عبور و مرور وسائل نقلیه محدود شده است و با توجه به حجم ترافیک ممکن است مجبور به افزایش محدوده طرح زوج و فرد شویم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سیاست‌های شهرداری و شورای شهر در مورد طرح زوج و فرد که در برنامه پنج ساله شهرداری نیز به آن توجه شده، بیان داشت: توسعه حمل و نقل عمومی از اولویت‌های اصلی شهرداری و شورای شهر است و تلاش مدیریت شهری این است که حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط بی.آر.تی را توسعه دهد که فاز اول آن اجرا شده و فاز دوم آن نیز در حال اجرا است و طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون استقبال خوبی از این امکان صورت گرفته است.

