https://mehrnews.com/xjHtv ۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴ کد مطلب 1727420 عکس عکس ۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴ عکس خبری / پسرفت پروژه کتابخانه خرم آباد خرم آباد - خبرگزاری مهر: پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد که نزدیک به یک دهه است عملیات اجرایی آن آغاز شده سال گذشته دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصد بوده و امسال این پیشرفت به 55 درصد رسیده است. سجاد درویشی کد مطلب 1727420 کپی شد مطالب مرتبط فضای کتابخانه ای خرم آباد کافی نیست/ اعتبار تکمیل کتابخانه مرکزی تامین شود خرم آبادی ها چشم به راه تکمیل کتابخانه مرکزی/ وعده ای برای پایان سال 93 توقف کتابخانه خرم آباد در ایستگاه 60 درصد پیشرفت فیزیکی/ اعتبارات قطره چکانی جوابگو نیست
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