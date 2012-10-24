عکس خبری / پسرفت پروژه کتابخانه خرم آباد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد که نزدیک به یک دهه است عملیات اجرایی آن آغاز شده سال گذشته دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصد بوده و امسال این پیشرفت به 55 درصد رسیده است.