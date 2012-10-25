نماز عید قربان در مسجد مقدس جمکران اقامه می شود

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن دهم ذی الحجه افزود: نماز عید عظیم قربان به امامت آیت الله ابولقاسم وافی نماینده ولی فقیه و تولیت مسجد جمکران اقامه می شود.
وی با اعلام اینکه قرائت دعای ندبه در چهار عید قربان، غدیر، فطر و روز جمعه سفارش شده است ادامه داد: مراسم روز عید در ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد با قرائت دعای ندبه آغاز می شود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: دعای ندبه توسط حجت الاسلام ضیائی قرائت می شود.
وافی در خصوص زمان اقامه نماز اظهار داشت: نماز عید در ساعت هشت بامداد توسط تولیت مسجد اقامه می شود.
وی عنوان داشت: قبل از نماز ظهر و عصر نیز قرائت قرآن توسط قاری ممتاز مهدی ملک ثابت انجام و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و سخنرانی نیز به امامت آیت الله وافی انجام می شود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران گفت: نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله ابولقاسم وافی در روز عید اقامه می شود.
حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن دهم ذی الحجه افزود: نماز عید عظیم قربان به امامت آیت الله ابولقاسم وافی نماینده ولی فقیه و تولیت مسجد جمکران اقامه می شود.
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