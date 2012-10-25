نماز عید قربان در مسجد مقدس جمکران اقامه می شود

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن دهم ذی الحجه افزود: نماز عید عظیم قربان به امامت آیت الله ابولقاسم وافی نماینده ولی فقیه و تولیت مسجد جمکران اقامه می شود.



وی با اعلام اینکه قرائت دعای ندبه در چهار عید قربان، غدیر، فطر و روز جمعه سفارش شده است ادامه داد: مراسم روز عید در ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد با قرائت دعای ندبه آغاز می شود.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: دعای ندبه توسط حجت الاسلام ضیائی قرائت می شود.



وافی در خصوص زمان اقامه نماز اظهار داشت: نماز عید در ساعت هشت بامداد توسط تولیت مسجد اقامه می شود.



وی عنوان داشت: قبل از نماز ظهر و عصر نیز قرائت قرآن توسط قاری ممتاز مهدی ملک ثابت انجام و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و سخنرانی نیز به امامت آیت الله وافی انجام می شود.