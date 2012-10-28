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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

ملکشاهی خواستار شد:

اعتبار اختصاصی به سد "معشوره" در بودجه سال 92 افزایش یابد

اعتبار اختصاصی به سد "معشوره" در بودجه سال 92 افزایش یابد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم کوهدشت بر ضرورت افزایش اعتبارات اختصاصی به سد معشوره در قالب بودجه سال 92 تاکید کرد.

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر به تخصیص اعتبارت عمرانی به استان اشاره کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان این درخواست را کرده اند که حداقل تعهدات مربوط به پروژه های مهر ماندگار تثبیت شود و میزان اعتبار دریافتی آنها کاهش پیدا نکند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رابطه با پروژه های چهارخطه استان اتفاقات خوبی افتاده است، افزود: جاده ارتباطی خرم آباد - کوهدشت که جزء پروژه های مهرماندگار قرار گرفته تعهد 75 میلیارد تومان اعتبار را گرفته است.

ملکشاهی یادآور شد: پروژه احداث این جاده هم اکنون فعال است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های سد سازی در دست احداث در شهرستان کوهدشت اظهار داشت: پروژه سد سیمره تکمیل شده است و کار آبگیری آن انجام شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارات سد معشوره شهرستان کوهدشت نیز در قالب ردیف ملی به طور معمول می آید، گفت: متاسفانه اعتباراتی که برای این سد می آید بسیار کم است و با این میزان اعتبارت بهره برداری از آن شاید تا 20 سال دیگر طول بکشد.

ملکشاهی اظهار امیدواری کرد که میزان اعتبارات این سد در بودجه سال 92 چند برابر شود.

کد مطلب 1730471

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