به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی افتخار است و امیدوار هستم در هر شرایطی به وظیفه خود عمل کنم.



وی با اشاره به انتخاب مدیرکل جدید میراث فرهنگی افزود: مدیرکل جدید از جنس همین حوزه است و توانمندی بالایی دارد و زمانی که خبر انتخاب آزادشهرکی را به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی شنیدم، خوشحال شدم، اطمینان دارم وی توانمندی لازم را برای اجرای برنامه‌های تدوین شده از سوی سازمان را دارد.



مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان بوشهر بیان کرد: مقوله گردشگری در دولت نهم و دهم جزو اولویت‌ها قرار گرفت و امروز شاهدیم در اثر این فرهنگ‌سازی، سفر به مطالبه‌ای در خانواده‌ها تبدیل شده و اعضای خانواده خواستار این مهم هستند.



دشتی با اشاره به اقدامات خود در این سازمان به گردشگری دریایی اشاره کرد و گفت: گردشگری دریایی با اقدامات بزرگی که طی سال‌های گذشته برای ساحل‌سازی شهرهای استان انجام شده به وضعیت خوبی رسیده، طوری که امروز شاهدیم برای نوروز که پذیرای مسافران میلیونی هستیم، اقامت 48 و 72 ساعته در سواحل بدون مشکل خاصی فراهم است، در حالیکه تا قبل از دولت نهم در این زمینه مشکلات زیادی داشتیم.



وی به اهمیت خلیج فارس در گردشگری اشاره کرد و افزود: اگر ایتالیا موزه اروپاست، پسکرانه‌های خلیج فارس در بوشهر نیز موزه مقاومت ایران است و در این راستا راه‌اندازی موزه دریانوردی با همکاری ارتش که نظیر تجهیزات نظامی آن در کشور نیست، از اقدامات میراث فرهنگی است.



دشتی با اشاره به اشتغال مناسب در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: در حوزه صنایع دستی امروز 20 هزار شاغل مستقیم و غیر مستقیم در استان داریم که از طریق تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، تعاونی و مشاغل خانگی امرار معاش می‌کنند و نشان دهنده فعال شدن و اجرایی شدن ظرفیت‌های استان است.



وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقدامات خوبی در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در استان صورت گرفته که در سطح کشور نیز شاهد همین کار وسیع هستیم از این رو باید نمره قبولی به دولت در این بخش داد.



مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان بوشهر از پهلوگیری کشتی هتلی در ساحل بوشهر خبر داد و اذعان داشت: با حضور حسنوند استاندار جدید، وی در زمینه موانع پیش روی سرمایه‌گذار این طرح و استعلام‌های مورد نیاز ورود کرد که باعث شد تا موانع این سرمایه‌گذاری برداشته شود و در پی تفاهم صورت گرفته، سرمایه‌گذار امروز به ترکیه و یونان رفته تا کشتی توریستی به ساحل بوشهر بیاورد.



دشتی خاطرنشان کرد: امیدوار هستم روز به روز شاهد رشد و پیشرفت بیشتری در حوزه گردشگری و صنایع دستی استان باشیم.