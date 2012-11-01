ورود خودروهای یک میلیارد تومانی به هلال احمر/ حوادث آن لاین مخابره می شود

محمود مظفر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها از رونمایی خودروهای ارتباط مخابراتی خبرداد و افزود: 10 خودرو ارتباط مخابراطی برای شرایط بحرانی و سخت به ارزش بیش از یک میلیارد تومان برای هر خودرو خریداری شده است.

وی افزود: در این خودروهای پیشرفته اینترنت، فکس، تلفن، دوربینهای بزرگ و کوچک و جای خواب و... طراحی و تجهیز شده است تا در شرایط بحرانی بتوانند به سرعت آخرین تصاویر مناطق بحران زده و آخرین اخبار را به ستاد فرماندهی مخابره کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد: خرید خودروهای مخابراتی برای تمامی استانهای کشور در دستور کار هلال احمر قرار دارد.

وی همچنین خبر مرگ یک کودک بر اثر سرما در مناطق زلزله زده را تکذیب کرد و گفت: مرگ و میر بر اثر سرما نداشتیم.