به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی، بعدازظهر پنچشنبه در سومین همایش تجلیل از برگزیدگان آزمون‌های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کتاب‌های درس سبک زندگی قرآنی تألیف شده و به مرحله چاپ رسیده است که به مرور در اختیار مؤسسات قرآنی قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم سبک زندگی محمدی(ص)، علوی(ع) و فاطمی(س)، حسینی(ع) و مهدوی(عج) را درست تبیین کنیم، مردم دچار گمراهی نمی‌شوند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: جریانات کاذب انحرافی که در عرفانات کاذب موج می‌زند به دنبال ارایه سبک زندگی متفاوت است که در آن تربیت شویم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، گفت: باید در توسعه کمی و کیفی حکمت قرآن و عترت گام برداریم.

محمدی اظهار کرد: به زودی سلسله‌ مکاتب قرآن و عترت را ذیل مؤسسات قرآنی تعریف و تدریس می‌کنیم.

در ادامه این مراسم سرپرست دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی خراسان رضوی نیز گفت: سیاست این دفتر است که مراسم تجلی از برگزیدگان آزمون‌های قرآنی در شهرستان‌های برتر برگزار شود.

یوسف امینی اظهار کرد: این شهرستان‌ها باید بیشترین نفرات برگزیده را داشته باشد که البته مراسم تجلیل باید بیشترین نفرات برگزیده را داشته باشد که البته مراسم تجلیل باید با محوریت مؤسسات برتر قرآنی همان شهرستان برگزار شود.

وی با بیان اینکه فصل‌ها و کدهای آموزشی مطابقت با نیازهای جامعه دارد، اظهار داشت: در قالب تفاهم‌نامه‌ با مؤسسات آموزش قرآنی، دوره‌هایی برگزار می‌شود و هر 6 ماه نیز سنجش برگزار می‌شود.

این مقام مسئول قرآنی استان خاطرنشان کرد: یکی از امتیازات آموزشی دفتر هماهنگی فعالیت‌های قرآنی استان، برگزاری همین آزمون‌هاست.

امینی با اشاره به حضور بیش از پنج هزار نفر در این آزمون‌ها، اظهار امیدواری کرد همه افراد شرکت‌کننده با نمره بالای 95 در این آزمون قبول شوند.

همچنین مدیر مؤسسه قرآنی حکمت‌آموزان نیشابور گفت: 440 نفر از برگزیدگان آزمون‌های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم خراسان رضوی در این همایش تجلیل می‌شوند که 110 نفر آنها نیشابوری هستند.

محمد عمارلو افزود: مؤسسات حکمت‌آموزان نیشابور، تربیت مدرس تربت‌جام، بیت‌الحفاظ نرگس سبزوار، مؤسسه قرآنی دانش‌آموزان مشهد و زلال نور تربت حیدریه در سطح استان مقام‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

در این مراسم گروه "هیاهو در سکوت" متعلق به ناشنوایان نیشابور قرآن را به جایگاه حمل و سرود "وصف علی(ع)" را نیز اجرا کردند.