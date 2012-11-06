هادی خورشاهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف 2 رمان جدید برای نوجوانان که برای نخستین‌بار در گونه ادبیات کلاسیک و پست مدرن نوشته شده است، خبر داد و گفت: به تازگی تالیف رمانی را با عنوان «تهران 2 نفر» به پایان برده‌ام که بر خلاف سایر آثارم، در گونه ادبیات رئالیستی نوشته شده است و شاید برای اولین بار بود که شخصیت‌پردازی و گره‌های داستانی آن را به شکل کلاسیک سامان داده بودم.

وی درباره داستان این رمان گفت: در این رمان قهرمان داستان صبح یک روز با دریافت پیامکی عازم یکی از میدان‌های شهر تهران می‌شود تا به ملاقات دوستش برود، اما در این مسیر برای او ابهامات زیادی رخ می‌دهد، مثلا دایی خود را می‌بیند که با وجود اینکه از رزمندگان دفاع مقدس بوده است، با یکی از خلافکاران محل به جایی نامعلوم می‌رود و این اولین گره داستان است. در همین گیر و دار برای دوست او هم ماجرایی پیش آمده و وی درگیر آن می‌شود و توالی این ماجراها و تلاش برای کشف علت آن در کنار دزدیده شدن تلفن همراه این فرد و ارتباط پیامکی میان وی و سارق در طول داستان ماجرا را به جلو می‌برد.

به گفته خورشاهیان این رمان که حجمی حدود 100 صفحه دارد، برای انتشار در اختیار انتشارات عصر داستان قرار گرفته است.

نویسنده رمان «من کاتالان نیستم» همچنین از تالیف اثر دیگری برای نوجوانان در گونه ادبیات پست مدرن با عنوان «ماجراهای عجیب و غریب دختری که نبود» خبر داد و گفت: این رمان نخستین تجربه من در خلق ادبیات پست مدرن برای مخاطب نوجوان بود و به همین خاطر برای 20 نفر از نوجوانان و نویسندگانی که فکر می‌کردم مخاطب من هستند، متن کار را فرستادم تا بخوانند و درباره آن اظهارنظر کنند.

خورشاهیان ادامه داد: دوست دارم لااقل برای یک بار همه بازخوردهای کتابم را قبل از انتشارش ببینم و متوجه شوم نظر مخاطبم قبل از انتشار کتاب بر آن چیست. این مخاطبان نوجوان را بدون آشنایی قبلی و براساس پیشنهاد دوستانم انتخاب کردم و البته در کنارشان رمان به چند نویسنده نوجوان نیز برای اظهارنظر داده شده است.

وی درمورد داستان این رمان نیز گفت: در این رمان یک دختر نوجوان به روایت داستان می‌پردازد که در پایان فصل اول متوجه می‌شویم وجود خارجی ندارد و انسانی است خیالی که برای خودش هم یک همزاد خیالی دارد و ارتباط این دو با یکدیگر داستان را به جلو می‌برد.