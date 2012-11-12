به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه هشتمین جشنواره قرآنی «مدهامتان» جوانان مساجد استان تهران ویژه برادران فردا، سه‌شنبه 23 آبان ‌ماه ساعت 14 در تالار نغمه فرهنگ‌سرای بهمن برگزار می‌شود.

در این مراسم برترین‌های بخش مسابقات این جشنواره مورد تجلیل و تکریم مسئولان استان تهران قرار می گیرند.

این جشنواره به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران و همراهی و مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران، کانون فرهنگی هنری فجر، حوزه مقاومت بسیج 263 شهید صنیع‌خانی سپاه ناحیه شهید رجایی، شهرداری منطقه 16 تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان ری و هیئت ضیافت نور با شهدا برگزار شده است.

هشتمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان» جوانان مسجد استان تهران در هفت رشته شامل قرائت، حفظ، اذان، ترتیل، صحیح‌ خوانی حمد و سوره و اذکار نماز، تفسیر قرآن کریم، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه ویژه برادران جمعه، 19 آبان در کانون فرهنگی هنری فجر مسجد حضرت زینب ‌(س) نازی آباد برگزار ‌شد.