برگزاری همایش "با دیابت هم می توان شاد زیست" در منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران در این همایش که در فرهنگسرای ولاء منطقه 20 تهران برگزار شد، گفت: با توجه به نقش ارزنده شهروندان در کنترل و مدیریت دیابت، در تمام مناطق شهر تهران تشکلهای مردمی پیشگیری از بیماری دیابت راه اندازی شد که در حال حاضر 374 کانون مردمی با 22 هزار نفر عضو در سطح مناطق 22 گانه فعال هستند.

رضا قهرمانی با اشاره به اینکه مشارکت شهروندان موجب پایداری طرحهای اجتماع محور می شود، افزود: 50 درصد از افراد دیابتی از بیماری خود مطلع نیستند که به این ترتیب فعالیت کانونهای دیابت در سطح محلات و برپایی ایستگاه های غربالگری نقش ارزنده ای در شناسایی، اطلاع رسانی و پیشگیری از این بیماری خاموش دارد.

مدیر اداره سلامت شهرداری منطقه 20 تهران نیز به تشکیل حلقه یکهزار و 700 نفری زنجیره انسانی در فرهنگسرای ولا به منظور حساس سازی جامعه و شهروندان نسبت به بیماری دیابت اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با هفته ملی دیابت 70 ایستگاه غربالگری دیابت به منظور اطلاع رسانی و ارائه خدمات رایگان تست قند خون شهروندان در سرای محلات، خانه های سلامت، مراکز فرهنگی و مساجد این منطقه مستقر هستند.

جواد کریمی افزود: در حال حاضر 26 کانون دیابت با یکهزار و 700 نفر عضو در سطح محله های این منطقه فعال هستند که دوره های آموزشی، تور سلامت، تست غربالگری، معرفی و هدایت به پزشک از جمله اقدامات رایگانی است که از طریق این کانونها ارائه می شود.

گفتنی است، این مراسم با حضور معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران، قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی و مدیر اداره سلامت شهرداری منطقه 20 تهران و اعضای کانونهای دیابت این منطقه در فرهنگسرای ولاء برگزار شد.

پرواز بادبادکها بر فراز بوستان جانبازان ری

جشنواره بزرگ خانوادگی پرواز بادبادکها در بوستان جانبازان شهرری منطقه 20 تهران برگزار شد.

مدیر تربیت بدنی منطقه 20 تهران با اشاره به این خبر گفت: با همکاری اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 3 جشنواره بزرگ خانوادگی پرواز بادبادکها همراه با اهدای بادبادک رایگان، در بوستان جانبازان ری برگزار شد.

بهنام ابوالقاسم پور هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد لحظاتی شاد، مفرح و خاطره انگیز برای خانواده ها بیان کرد و افزود: بیش از دو هزار نفر از دانش آموزان، کودکان و خانواده های علاقه مند در این برنامه شرکت داشتند.

گفتنی است، در پایان این برنامه که با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شد به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.