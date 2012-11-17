واگذاری سرویس تلویزیون اینترنتی در تهران و کرج/ نحوه ثبت نام سرویس

سمیع الله صادقی - معاون فنی مهندسی شرکت مخابرات استان تهران از راه اندازی رسمی تلویزیون اینترنتی "شیما" همزمان با سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی ایران - تله کام 2012 - خبر داد و گفت: این سرویس برای شروع در دومنطقه 2 و 8 تهران فعال شده است.

وی با بیان اینکه مخابرات با توسعه پورتهای پرسرعت اینترنت برنامه های بسیاری برای استفاده از این ظرفیتها در دستور کار دارد که یکی از آنها راه اندازی IPTV است، اضافه کرد: هم اکنون مشترکان تلفن ثابت در دو منطقه 2 و 8 تهران می توانند برای نصب این سرویس از طریق مرکز تماس 3838 و با حضور در مراکز تلفن ثابت محل اقامت خود اقدام کنند.

صادقی با تاکید براینکه راه اندازی تلویزیون اینترنتی در دو بخش سرویس و محتوا تعریف شده است، افزود: این سرویس با همکاری شرکت "تکتا" وابسته به صدا و سیما در زمینه تولید محتوا نصب و راه اندازی شده است.

معاون فنی مهندسی شرکت مخابرات استان تهران از خدماتی چون Live TV، ویدیو درخواستی، تایم شیفت و گیم به عنوان سرویسهای در حال ارائه این شبکه نام برد و گفت: سرویس Live TV پخش مستقیم و زنده تمامی کانالهای تلویزیونی و ماهواره ای مورد تعریف صدا و سیما را امکان پذیر می کند و با سرویس تایم شیفت نیز امکان استفاده از برنامه های یک هفته قبل تلویزیون مهیا می شود؛ در همین حال سرویس ویدیو درخواستی -VOD - با قرار گرفتن 6 هزار سایت فیلم و سریال های مختلف و سرویس گیم گروهی و شبکه ای در اتاق های گیم از دیگر سرویس های تلویزیون اینترنتی هستند.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی این سرویس، مشترکان باید علاوه بر خط اینترنت پرسرعت ADSL از مخابرات، مبلغ 150 هزار تومان برای ست آپ باکس و 20 هزار تومان نیز برای هزینه نصب پرداخت کنند، افزود: این سرویس ماهیانه نیز حدود 10 هزار تومان هزینه دارد.

صادقی ارائه سرویس های پرداختی، روزنامه الکترونیکی، اطلاعات هواشناسی، ترافیک، زیارت و سیاحت از راه دور را از جمله برنامه های مدنظر برروی تلویزیون اینترنتی تعاملی "شیما" در آینده عنوان کرد و گفت: محدودیتی در ارائه این سرویس وجود ندارد و ارائه سرویس تا 100 هزار نفر وجود دارد و هم اکنون نیز 35 هزار سرویس آماده واگذاری است.

معاون شرکت مخابرات استان تهران از آمادگی این شرکت برای واگذاری سرویس تلویزیون اینترنتی در دو استان تهران و کرج در صورت ارائه سرویس و آمادگی صدا و سیما برای تولید محتوا خبر داد.

به گزارش مهر، براساس آمارهای ارائه شده، خدمات IPTV در سالهای اخیر با رشد چشمگیری در کسب درآمد و جذب مشترک همراه بوده است؛ به طوری که در سه ماهه چهارم سال 2011، حدود 3.68 میلیون نفر به تعداد مشترکان IPTV افزوده شده و مجموع آن به 58.2 میلیون رسیده است؛ در ادامه این روند نیز تعداد مشترکان IPTV در پایان سه ماه سوم 2012 به 67 میلیون افزایش یافته است.