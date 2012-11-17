به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر مهدی زین الدین در 18 مهرماه سال 1338 در تهران به دنیا آمد و چون پدرش از مبازران سیاسی دوران طاغوت بود به شهرهای مختلفی تبعید میشدند.
مادر شهید زینالدین درباره دوران تحصیل او میگوید: در پنج سالگی از تهران به خرمآباد مهاجرت کردیم، در آنجا آقا مهدی را در کودکستانی که مسئولیت آن را یک فرد مذهبی برعهده داشت، ثبت نام کردیم و مهدی سالهای ابتدایی را در مدرسهای در همان شهر با موفقیت گذراند.
اخراج شهید زین الدین از مدرسه به دلیل عدم ثبت نام در حزب رستاخیز
مهدی به دلیل نبوغ فوقالعاده که داشت پایههای تحصیلی دوره ابتدایی را به صورت متفرقه هم میخواند و با نمره خوبی قبول میشد.
زمان نوجوانی شهید زین الدین مصادف شده بود با آغاز دوران تبعید آیت الله مدنی به خرم آباد که مهدی در آن زمان از محضر این معلم اخلاق بهرهمند و راه رسم مبارزه با رژیم ستم شاهی را آموخت.
اتفاق دیگری که در طی سالهای نوجوانی شهید زین الدین در خرم آباد رخ داد، اخراج او از مدرسه به دلیل عدم ثبت نام در حزب رستاخیز بود و او مجبور شد به دلیل اینکه دبیرستان دیگری در رشته ریاضی در خرم آباد وجود نداشت تغییر رشته دهد و در رشته تجربی درس بخواند.
کسب رتبه چهارم پزشکی دانشگاه شیراز در کنکور سراسری
شهید زین الدین بعد از آنکه دیپلم تجربی را گرفت در کنکور سراسری شرکت کرد و توانست رتبه چهارم رشته پزشکی دانشگاه شیراز را به دست آورد.
مهدی زین الدین از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه انصراف داد و در مغازه پدرش مشغول به کار شد، او درباره علت انصراف از دانشگاه گفته بود: مغازه پدرم سنگر است و رژیم پهلوی با تبعید پدرم میخواهد سنگر محکم او خالی بماند، ولی من نمیگذارم این سنگر مبارزه خالی بماند.
انصراف از ادامه تحصیل در دانشگاه پاریس
مهدی به دنبال اعتصاب عمومی مردم و تعطیلی مغازهها، مغازه پدرش را تعطیل کرد و برای ادامه تحصیل در یکی از دانشگاههای فرانسه با آنها مکاتبه کرد و بعد از مدتی قبولی پذیرش یکی از دانشگاههای پاریس به دستش رسید.
مهدی وقتی نظر امام خمینی(ره) را در خصوص ادامه تحصیل جوانان در خارج جویا شد که امام به جوانان ایرانی توصیه کرد، به ایران برگردید زیرا ایران به جوانانی مثل شما نیازمند است، از عزیمت به خارج از کشور برای ادامه تحصیل انصراف داد.
با اوج گیری مبارزات مردمی علیه طاغوت و شکل گیری انقلاب اسلامی مهدی به همراه خانوادهاش در آبان ماه ۵۷ به قم آمد تا فصل جدیدی از مبارزات سیاسی خود را در کانون انقلاب اسلامی رغم بزند.
ورود به جهاد سازندگی و سپاه پاسداران
شهید زین الدین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور امام در خصوص راه اندازی جهاد سازندگی، به این ارگان انقلابی رفت و پس از مدتی نیز با تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت داوطلب عضو سپاه شد و بعد از مدت کوتاهی وقتی لیاقت و شایستگی خود را در بخشهای مختلف سپاه نشان داد به سمت مسئول واحد اطلاعات سپاه قم انتخاب شد و در این مسئولیت حساس انجام وظیفه کرد.
با آغاز جنگ و رشادتهای فراوانی که شهید زینالدین از خود به ثبت رساند، فرماندهان را برآن داشت تا مسئولیتهای حساس و کلیدی را به او واگذار کنند و بدین ترتیب، زینالدین به عنوان مسئول شناسایی یگانها انتخاب شد و پس از آن به عنوان مسئول اطلاعات عملیات سپاه دزفول و سپس مسئول اطلاعات عملیات محورهای سوسنگرد انتخاب شد.
او در عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه نصر را پذیرفت و در عملیات رمضان، به سرپرستی تیپ 17 علیابن ابیطالب(ع) قم و سرانجام به فرماندهی لشگر 17 علیابنابیطالب (ع) قم منصوب شد.
سرانجام عمر 25 ساله شهید مهدی زینالدین این فرمانده محبوب بسیجیها در 27 آبان ماه سال 1363 به پایان رسید و او به همراه برادرش مجید زین الدین در مأموریتی که از کرمانشاه به سوی سردشت آذربایجان غربی درحرکت بود در منطقه تپه ساروین، با گروههای ضد انقلاب درگیر و به فیض شهادت نائل آمد.
پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت شهید زین الدین
آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب، که در زمان شهادت شهید زینالدین، ریاست جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای عالی دفاع را برعهده داشتند، طی پیامی به جانشین شهید زینالدین در لشکر 17 علیبنابیطالب(ع) قم که وی نیز در یکی از عملیاتها به شهادت رسید، از مقام شهید مهدی زین الدین تجلیل کردند که متن پیام بدین شرح است.
برادر اسماعیل صادقی، مسئول ستاد لشگر 17 قم، متقابلاً شهادت سردار شجاع اسلام مهدی زینالدین و برادر فداکارش مجید را به یکایک افراد و فرماندهان آن لشگر و به همه فرماندهان سپاه پاسداران تبریک و تسلیت میگویم.
بیشک این خونهای پاک، همگان را در پیگیری هدفهای بزرگ اسلامی مصممتر و بازوی پرتوان رزمندگان را نیرومندتر میسازد.
سردار شهید این لشگر، شهید مهدی زینالدین که به حق میتوان گفت از ستارگان درخشان بود، با فقدان خود ما را داغدار کرد.
شهید مهدی زین الدن در فرازی از وصیتنامه کوتاهش آورده است: در زمان غیبت کبری به کسی منتظر گفته میشود و کسی میتواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان (عج) و خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادتطلبی میخواهد.
به مناسبت سالگرد شهادت شیهد مهدی زین الدین، یادواره 6 هزار شهید استان قم نیز در سومین شب از ماه محرم با حضر عزاداران حسینی و سخنرانی یکی از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) و اقع در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم برگزار میشود.
مهدی بخشی سورکی
