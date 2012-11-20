امیدعلی مسعودی، رئیس گروه ارتباطات دانشگاه سوره و عضو هیئت علمی کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نمیتوانیم بگوییم رویه غالب در عرصه روابط عمومی در کشورمان، رویه صحیح آن است. متاسفانه روابط عمومی، امروز بسته به جایگاه مدیر و کسی که بالاترین مسئولیت را دارد، است.
وی افزود: بالاترین مدیر و مقام است که تصمیم میگیرد، روابط عمومی مشاورش باشد و به کار حرفهای بپردازد یا صرفا یک روابط عمومی پوسترچسبان باشد. بنابراین همه چیز بستگی به شخص مدیر دارد و اگر مدیر یک نهاد یا سازمان، فرد فهیمی باشد، از مهرههای حرفهای در روابط عمومی استفاده میکند، اما مدیری که روابط عمومی را به عنوان چرخ پنجم میبیند، یک روابط عمومی پوسترچسبان میخواهد.
رئیس گروه ارتباطات دانشگاه سوره ادامه داد: این روزها هم که در ایام عزاداری محرم به سر میبریم، در خیلی از نهادها میبینیم که دوستان روابط عمومی مشغول سیاهپوشانی و پرچم زدن هستند. اگر کار روابط عمومی فقط در همین سطح باقی بماند، نمیتوان انتظار فعالیت یک روابط عمومی کارآمد را از آن داشت. یک روابط عمومی حرفهای و فعال به عنوان مشاور سازمان فعالیت میکند و به تصمیمگیریها کمک میکند.
مسعودی گفت: یک روابط عمومی سعی میکند، رابطه سازمانی را که در آن فعالیت میکند، با مردم تقویت کند. به علاوه سعی بر اطلاعرسانی داخلی و بیرونی دارد. به نظرم مدل روابط عمومی اسلامی، آنچیزی است که امروز دنیا به آن نیاز دارد چون مورد تایید سیره معصومین و امامان است. اما آن گونه روابط عمومی حرفهای که امروز در دیگر کشورها، به عنوان مورد وثوقترین مدل مطرح میشود، در حوزههای اخلاق، تعهدها، دین و روابط انسانی، خلاهایی دارد که مدل اسلامی روابط عمومی میتواند به آن کمک کند.
عضو هیئت علمی کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی در پایان گفت: اولین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی در مالزی برگزار شد و قرار است دومین دوره آن امسال در ایران برگزار شود که موضوعات و مسائلی که اشاره کردم، در آن مورد بررسی قرار میگیرد. در حال حاضر هم مقالات خوبی از محققان ایرانی و پژوهشگران خارجی به این کنگره ارائه شده است.
نظر شما