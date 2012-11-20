نفرات برتر سی و یکمین دوره مسابقات قرآن و اذان سپاه قدس گیلان اعلام شد

سرهنگ پرویز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از مسابقات بیش از 180 نفر از پایوران منتخب نواحی و رده ها در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 10 جزء، 5 جزء، 3 جزء و 1 جزء، رشته اذان، تفسیر جزء های 11 و 12 ( ویژه خواهران ) و جزء های 14 و 15 ( ویژه برادران ) در حسینیه حضرت اباالفضل العباس (ع) و شهدای گمنام سپاه قدس گیلان به رقابت پرداخته و در پایان نفرات برتر این دوره از مسابقات انتخاب و با دریافت لوح تقدیر و هدیه نقدی مورد تشویق قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: در رشته قرائت تحقیق برادران پاسدار رضا عدل مژدهی، محمد توسلی و حمیدرضا آراسته و در رشته قرائت ترتیل برادران محمد شهربانویی، امین یادگاری و محسن درگاهی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

مسئول روابط عمومی سپاه قدس گیلان گفت: در رشته حفظ 10، 5، 3، 2 و 1 جزء به ترتیب برادران سید امین قتل زاد، مهدی ناصرانی، مهدی کوهستانی، روح الله علیپور، محمد جواد محجوب، فرشاد عباسی، رضا علیزاده موفق به کسب رتبه برتر این رشته شدند.

وی افزود: در رشته اذان نیز برادران امیر رضا یگانه نژاد، جاوید فلاح گنجه و سجاد ضیابخش مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

بابایی ادامه داد: در رشته قرائت تحقیق سربازان وظیفه برادر میثم ایزدی مقام اول، در قرائت ترتیل حجت سمیعی، لقمان محمدی و سید یونس هاشمی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در رشته مفاهیم سطح یک برادران احمد رضا کریمی، سید مجتبی گلزار و در سطح دو برادران هادی امیدی سید تقی حسینی اجداد به مقام برتر این مسابقات رسیدند.

وی تصریح کرد:در رشته قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ پنج جزء و حفظ سه جزء ویژه خواهران پایور به ترتیب خواهران سیده زهرا میر نادم، زهرا سالدیده، کوکب نصرت پور و زری جمالی مقام اول را از آن خود کردند.

مسئول روابط عمومی سپاه قدس گیلان گفت: همچنین در مفاهیم سطح یک خواهران سهیلا شادمان، معصومه شمس و در مفاهیم سطح دو خواهران کبری فلاح زاده، طیبه صادقی مقدم، فاطمه رضاپور به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

وی یادآورشد: نفرات برتر این رشته ها به مسابقات نهایی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم و اذان که با حضور منتخبان سپاه های استانی در آذر ماه جاری برگزار خواهد شد، اعزام خواهند شد.