برپایی 101 نمایشگاه کتاب در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سپهر ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت بیستمین هفته کتاب در استان خوزستان اظهار کرد: سرعت بخشی بر رشد فرهنگ و پیشرفت در هر جامعه ای در سایه نشر کتاب تحقق می یابد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ کتابخوانی میان اقشار مختلف مردم و افزایش ساعت مطالعه مفید، افزود: فرهنگ اسلامی به کتاب و مسأله کتابخوانی توجه ویژه ای دارد و در دین اسلام مسأله ای به اندازه کتاب ارزشمند نبوده است.

سپهر استان خوزستان را جزو استانهای برتر از لحاظ سرانه مطالعه کتاب و کتابخوانی در سطح کشور دانست و گفت: در دولتهای نهم و دهم 21 باب کتابخانه در خوزستان مورد بهره برداری قرار گرفت که تحول مهمی درحوزه کتاب و کتابخوانی بهمراه داشته است.



وی با تاکید براینکه در دولت نهم و دهم بیشترین بهاء به بخش کتاب و کتابخوانی داده شد و اعتبارات زیادی در این حوزه هزینه شده است، افزود: امسال در هفته کتاب پنج باب کتابخانه در سطح استان خوزستان به بهره برداری رسید.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنین به گسترش و توسعه نمایشگاههای کتاب در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 69 نمایشگاه کتاب در سطح استان خوزستان برگزار شد.



وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب در فرهنگ سازی هر چه بیشتر مطالعه و ترویج روحیه کتابخوانی تاثیر بسزایی دارد، افزود:امسال تنها در هفت ماهه اول سال در حدود 101 نمایشگاه کتاب برپا شده است.

