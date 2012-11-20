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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

سپهر خبر داد:

برپایی 101 نمایشگاه کتاب در خوزستان

برپایی 101 نمایشگاه کتاب در خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان از برپایی 101 نمایشگاه کتاب در هفت ماهه نخست سال جاری در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سپهر ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت بیستمین هفته کتاب در استان خوزستان اظهار کرد: سرعت بخشی بر رشد فرهنگ و پیشرفت در هر جامعه ای در سایه نشر کتاب تحقق می یابد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ کتابخوانی میان اقشار مختلف مردم و افزایش ساعت مطالعه مفید، افزود: فرهنگ اسلامی به کتاب و مسأله کتابخوانی توجه ویژه ای دارد و در دین اسلام مسأله ای به اندازه کتاب ارزشمند نبوده است.
 
سپهر استان خوزستان را جزو استانهای برتر از لحاظ سرانه مطالعه کتاب و کتابخوانی در سطح کشور دانست و گفت: در دولتهای نهم و دهم 21 باب کتابخانه در خوزستان مورد بهره برداری قرار گرفت که تحول مهمی درحوزه کتاب و کتابخوانی بهمراه داشته است.

وی با تاکید براینکه در دولت نهم و دهم بیشترین بهاء به بخش کتاب و کتابخوانی داده شد و اعتبارات زیادی در این حوزه هزینه شده است، افزود: امسال در هفته کتاب پنج باب کتابخانه در سطح استان خوزستان به بهره برداری رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنین به گسترش و توسعه نمایشگاههای کتاب در استان خوزستان اشاره کرد و گفت:  در سال گذشته بیش از 69 نمایشگاه کتاب در سطح استان خوزستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب در فرهنگ سازی هر چه بیشتر مطالعه و ترویج روحیه کتابخوانی تاثیر بسزایی دارد، افزود:امسال تنها در هفت ماهه اول سال در حدود 101 نمایشگاه کتاب برپا شده است.
 
کد مطلب 1748940

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