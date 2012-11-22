مرمت و احیای آثار تاریخی گلستان

حمید عمرانی رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرمت آثار تاریخی به عنوان جاذبه های گردشگری در سطح استان از جمله گنبد قابوس که به ثبت آثار جهانی پیوست، میل رادکان ،مسجد جامع گرگان، امامزاده روشن آباد، امامزاده نور و پل آق قلا به نمونه های شاخص هستند که بخش اعظمی از مرمت های آن ها شروع شده و در حال احیا شدن است.

وی اظهار داشت: در کنار این آثار تاریخی، بناهای تاریخی همچون خانه باقری، خانه شیرنگی، خانه تقوی، مسجد تقوی، مسجد عمادیه، خانه مفیدیان و خانه فاطمیه در حال حاضر مرمت و احیا شده که آماده بازدید برای گردشگران است.

وی بیان کرد: همچنین در ارتباط با بافت تاریخی گرگان و بافت تاریخی گمیشان امیدوار هستیم تا بتوانیم این بافت ها را احیا کنیم و بتوانیم آینده رو به بهبودی را از لحاظ گردشگری و تاریخی برای استان به وجود بیاوریم.

معاون میراث فرهنگی و صنایع دستی استان ابراز کرد: در سطح استان کمتر امامزاده ای وجود دارد که دارای بافت تاریخی باشد و امامزاده نه تن، امامزاده نور، امامزاده روشن آباد و امامزاده یحیی بن زید از جمله امام زاده هایی است که دارای بنای تاریخی است که در حال حاضر کارهای مرمت اولیه آن شروع شده و بخش اعظم آن انجام شده است.



وی عنوان کرد: با توجه به بازنگری هایی که در این زمینه انجام شده است به علت کارشناسی های نامعقولی که در مرمت این بنا ها در گذشته انجام شده است درصدد هستیم تا کارشناسی این بناها را از نو بازنگری کنیم تا بازسازی های درست بر آنها انجام گیرد.

عمرانی رکاوندی افزود: هویت یک استان و کشور در آن ها مشخص می شود و باید سعی کرد در مرمت این بنا ها با نگاه کارشناسی درست انجام وظیفه کرد.

وی افزود: باید سعی شود تا جاذبه های مذهبی و تاریخی ما احیا شود چرا که ما ایرانی هستیم و باید گذشته های خود را به درستی بشناسیم و با افتخار به جهانیان نشان بدهیم.