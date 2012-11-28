آژیر مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس البرز به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در ساعت 10 و 4 دقیقه آژیر چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مجتمع آموزشی حضرت زینب کبری(س) آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج بصورت متمرکز با حضور عربیان استاندار البرز، حلیمی مدیر کل به آموزش و پرورش استان، جمعی از مدیران و معاونان نواحی مختلف آموزش و پرورش شهرستان به صدا درآمد.

دانش آموزان آموزش دیده قبل از به صدا درآمدن صدای آژیر در قالب گروه های آتش نشانی، هلال احمر و امداد و نجات خود را برای کمک رسانی به دانش آموزان آماده می کردند.

تمامی دانش آموزان این مدرسه آموزشهای فردی و همگانی مقابله با این پدیده را به جهت کاهش خسارات جانی توسط مربیان هلال احمر فرا گرفته بودند.

در هنگام به صدا در آمدن صدای آژیر تمامی دانش آموزان در محل های امن طبق آموزشها پناه گرفته و بعد از چندی همگی به محل باز (حیاط مدرسه) طبق اصول ایمنی پناه آوردند.

همچنین در لحظه ورود دانش آموزان به حیاط مدرسه چند نفر از دانش آموزان که بصورت نمادین مجروح شده بودند توسط امدادگران مداوا شدند.

در این مانور تمامی گروه های امداد و نجات اعم از هلال احمر، ستاد مقابله با بحران، اورژانس، پلیس و ... حضور داشتند.

آموزش 10 هزار دانش آموز در زمینه امداد و نجات

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در مراسم چهاردهمین مانور سراسری زلزله در مجمتع آمزشی حضرت زینب(س) گفت: برای تخصصی شدن آموزش های امداد و نجات در مدارس توافق نامه هایی با هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی داشتیم که در این زمینه بیش از 10 هزار دانش اموز سراسر استان البرز آموزش های امداد و نجات را فرا گرفته اند.

اکبر حلیمی ادامه داد: هدف اولیه از آموزش ها ارتقای مهارت های فردی دانش آموزان است تا در مواقع بحرانی مانند زلزله بدانند چگونه باید خود را حفظ کنند تا آسیب کمتری ببینند.

وی اظهار داشت: همچنین دانش آموزان باید مکان های امن در فضای خانه را قبل ار مدرسه شناسایی کنند تا در مواقع خطر شاهد کمترین تلفات انسانی باشیم.

حلیمی با بیان اینکه آژیر زلزله و ایمنی همزمان در مدارس سراسر استان البرز به صدا درآمد، تصریح کرد: یکی از وظایف آموزش و پرورش ساخت فضاهای امن برای دانش آموزان است و در این راستا سال گذشته 44 فضای آموزشی با مقاومت بیش از هشت ریشتر مقاوم سازی و نوسازی شدند.

مقاوم سازی ساختمان ها بطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است

استاندار البرز در این مراسم گفت: کشور ایران از شمال و جنوب بر روی گسل ها زلزله خیز قرار گرفته است و با توجه به این مساله باید به مقاوم سازی ساختمان ها با جدیت بیشتری توجه شود.

اصغر عربیان ادامه داد:در طول سال هزارن زلزله در کشور رخ می دهد که ما از تعداد قابل توجهی از آنها بی خبر هستیم و باید در برابر این تهدید بالقوه، بالقوه نیز عمل کنیم.

وی تصریح کرد: در کشور ژاپن حدود چهار برابر ایران زلزله رخ می دهد اما خسارات وارده به دلیل مواجهه علمی با این پدیده به مراتب کمتر از خسارات خاورمیانه است.

عربیان با اشاره به اینکه متاسفانه مقاوم سازی ساختمان ها در کشور و در استان البرز آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار داشت: باید ساز و کارهایی اندیشیده شود تا خانه های ساخته شده به معنای واقعی پناهگاه امن باشند.

استاندار البرز افزود: بعد از مقاوم سازی باید با این پدیده بصورت منطقی و علمی برخورد کنیم.

وی اجرای این مانورها را موجب نهادینه شدن آموزش ها در اذهان مردم خواند و گفت: اگر آموزشها بصورت دقیق در موقع خطر بکار گرفته شود می تواند از بسیاری از خسارات مالی و جانی بکاهد.

عربیان تاکید کرد: مدیریت بحران و تمامی نهادهای مرتبط باید هر لحظه آمادگی کامل برای مقابله با این پدیده را داشته باشند.

وی در پایان از تمامی رسانه ها خواست تا در خصوص این آموزش ها اطلاع رسانی کافی را داشته باشند.

در انتهای این مراسم به دانش آموزان بسته های کمک های اولیه اهدا شد.