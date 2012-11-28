استقبال تهران از رأی دادگاه انگلیسی در رد استرداد تاجیک به امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص رأی یک دادگاه عالی در لندن به نفع نصرت اله تاجیک و عدم استرداد وی به آمریکا گفت: نصرت اله تاجیک نزدیک به شش سال قبل قربانی یک سناریوی ساختگی شد و از آن زمان در شرایط نامناسبی در حبس خانگی قرار گرفته است.

وی افزود : فشارهای وارده به نامبرده در این دوره باعث بروز مشکلات جسمانی و روحی وی گردیده و مستندات آن که به تأیید پزشکان ایرانی و انگلیسی رسیده است در اختیار مقامات قضایی انگلستان قرار دارد.

مهمانپرست تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از رأی صادره توسط این دادگاه، آنرا اگرچه با تأخیر شش ساله اما اقدامی در مسیر صحیح می داند و مجددا بر ضرورت آزادی هر چه سریعتر ایشان تأکید می نماید. وی ابراز امیدواری نمود با اجرایی شدن رأی دادگاه هر چه سریعتر شاهد بازگشت نصرت اله تاجیک به وطن و در جمع خانواده اش باشیم.



