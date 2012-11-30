غبار رخوت بر صنعت گردشگری جزیره هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز تا چند روز تعطیلی پیش می آید سریعا به تبلیغات رنگارنگ روزنامه ها هجوم می بریم تا ارزانترین تور خارجی به جزایر مختلف کشورهای همسایه را انتخاب کنیم، بی خبر از آنکه زیباترین جزایر آسیا و جهان در جنوب ایران زیبای خودمان قرار دارد، جزایری همچون هرمز، سیری، شیدور، هنگام، قشم، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و کیش که در صورت توجه عالمه دولت و مسئولان استانی می توانند از ره آورد حضور گردشگران وضعیت معیشتی مردم منطقه را دگرگون سازد.

جزیره هرمز به لحاظ پیشینه تاریخی درخشان خود سکونتگاه اقوام مختلفی در طول تاریخ بوده اوج تمدن و شکوه هرمز به عصر قبل از صفویه می رسد که با هجوم مغولان به کشور ایران شهر هرمز قدیم (حوالی نخل ابراهیمی میناب) در معرض تهدید قرار گرفت و امیر سیف الدین حاکم هرمز به همراه اهالی شهر آنجا را ترک کرده و به جزیره جرون که هم از ساحل فاصله چندانی نداشت و هم امنیت داشت مهاجرت کردند و آنجا را از حاکم قیس (کیش) خریدند و به یاد شهر خود این جزیره را هرمز نام نهادند.

با رونق تجارت دریایی هرمز به یکی از شهرهای پیشرفته و آباد آن زمان تبدیل شد به طوری که روزانه حدود 300 کشتی بار و متاع فراوانی از هرمز می بردند و یا به آنجا کالا وارد می کردند. جمعیت هرمز در آن زمان حدود 40 هزار نفر می رسید و همین مزایا باعث شد "آلبو کرک" دریا سالار پرتغالی هرمز را اشغال می کند و این نقطه برای تقویت استعمار آن زمان یعنی پرتغال بهره فراوانی ببرد.

فرش خاکی در جزیره هرمز

عمده آثار تاریخی هرمز مربوط به همان زمان است که می توان به آنها بازار زعفرانی (محل خرید و فروش ادویه جات)، قلعه پرتغالی ها، مکتب خانه ها، قصر صورت، قصر بی بی گل، برج گلک، برج تیر انداز، برج ناقوس، برکه صورت، برکه هشتاد گزی، اسکله سنگر محدلی، بازار چهل ستون، انبارهای معدن و برج ناصر اشاره کرد.

در حالیکه جزیره هرمز دارای پتانسیل های فراوانی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری محسوب می شود، اما سرمایه گذاران رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در این جزیره نشان نداده اند. شهر هرمز به لحاظ برخورداری از مواهب طبیعی منحصر به فرد، توانمندی ویژه ای در بخش توسعه گردشگری دارند و می تواند در اشتغالزایی و توسعه درآمد مردم اثرگذار باشد.

جزیره هرمز با وجود ابنیه و محوطه های ارزشمند و بی بدیل فرهنگی، تاریخی و جلوه ها و مناظر طبیعی و خدادادی، گنجینه ای از شگفتی های طبیعی و موزه ای بی نظیر از آثار فرهنگی، تاریخی را که بعضا قدمتی به اندازه تاریخ بشریت داشته و همچون خورشیدی بر تارک جهان امروزی می درخشند، در خود جای داده اما با این همه از بی توجهی نسبت به توسعه گردشگری و فراهم سازی امکانات موجود رنج می برد.

عکسها تزئینی است

آثار تاریخی بی شمار و منحصربه فردی همچون قلعه پرتغالیها؛ مکتب خانه ها، مدرسه دکتر شریعتی، آثاری مانند خانه زعفرانی، برکه صورت، پاسگاه قدیمی و قصر بی بی گل، قلعه پرتغالی ها، مدرسه شریعتی، خانه جری کولاک، پاسگاه قدیم هرمز، زیارت خضر، آب انبار قصر صورت و سه مکتب خانه از آثار ثبتی این جزیره است. و سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، و تنگه هرمز تنها گوشه ای از این گنجینه بی نظیر فرهنگی، تاریخی و طبیعی است.

این گستردگی تاریخی و طبیعی، هرمز را در جغرافیای فرهنگی و تاریخی و طبیعی ملی و بین المللی در جایگاه ویژه و منحصر به فردی قرار داده است. این جایگاه، فرصت بی نظیری را به استان داده تا با توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه فرهنگی، جزیره هرمز را به عنوان یکی از گاهواره های تمدن در سطح ملی و بین المللی معرفی کند.

از دیدگاه اجتماعی این جزیره با داشتن آثار فرهنگی و تاریخی به عنوان یکی از مولفه های همبستگی و خودباوری ملی بخصوص در میان نسل امروزی ایران اسلامی تبدیل شده که موجب شکوفایی اقتصادی و کاهش بیکاری و اشتغالزایی خواهد شد و در مجموع توسعه پایدار در صنعت گردشگری از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این جزیره است. تمامی این اهداف زمانی به دست می آید که مستمر و همه جانبه باشد و از تمام امکانات بالقوه استان برای رشد و توسعه بهره گیری شود.

سنگ اندازی مدیران مانع جذب سرمایه گذار

سنگ اندازی برخی ادارات، سرمایه گذاران را از حوزه گردشگری جزیره هرمز فراری می دهد؛ در حالیکه بسیاری از کشورها از نظر جاذبه های توریستی نه تنها قابلیت های کشور ما را ندارند؛ بلکه حتی قابل مقایسه با ایران نیستند. اما از صنعت توریسم و گردشگری معادل درآمد نفت بهره می برند و از این بابت درآمد سرشاری دارند. درجزیره هرمز که از آثار باستانی و میراث فرهنگی و طبیعی غنی برخوردار است و می تواند قطب گردشگری محسوب شود، به این صنعت و سرمایه گذاران بخش خصوصی کم توجهی می شود؛ که این شیوه با سیاست مشارکت و تشویق بخش خصوصی در امور گردشگری مغایرت دارد و ما را به اهداف سند چشم انداز نخواهد رساند.

فرار شبانه پیمانکاران پروژه ها

عدم آشنایی بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی استان با آثار، مناطق گردشگری و فرهنگی مردم ساکن در جزیره موجب پدید آمدن ناهنجاری های بسیاری از اجرای اندک پروژه های گردشگری شده است، از سوی دیگر رفع موانع اجرای پروژه ها از جمله حمل و نقل مصالح، تخصیص به موقع اعتبارات و کاهش مدت زمان صدور مجوزها لازم عواملی است که برخی از سرمایه گذاران را نسبت به سرمایه گذاری در جزیره رویایی هرمز بی تمایل کرده است و حتی اندک پروژه های در دست اجرا هم به دلیل مشکلات یاد شده به تعطیلی کشانده است و پیمانکاران شبانه جزیره را ترک می کنند.

توسعه زیرساخت ها توسط بخش دولتی و خصوصی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این بخش باید به ایجاد هتل ها، مهمانپذیرها توجه داشت. این زیرساخت ها به عنوان نخستین قدم برای تقویت صنعت گردشگری در جزیره هرمز شایان توجه است.

وضعیت موجود حاکی از آن است که تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. برای رسیدن به شرایط مطلوب و قابل قبول که همان تبدیل جزیره هرمز به جزیره ای با هتل ها و مراکز اقامتی کافی است، باید تمامی دستگاه های ذی ربط با برنامه ریزی مدون و هماهنگی شرایط و امکانات لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ارتقای کمی و کیفی هتل ها و اقامتگاه ها وارد عمل شوند و به موازات آن برای استانداردسازی تاسیسات موجود گردشگری استان طبق استانداردهای فنی کیفیت خدمات گردشگری و استانداردهای جهانی اقدام شود.

توسعه حمل و نقل دریایی الزام مهم توسعه گردشگری

توسعه حمل و نقل دریایی یکی از الزامات مهم توسعه گردشگری در این جزیره زیبا و باستانی است زیرا ساماندهی حمل و نقل دریایی و افزایش شناورهای مجهز تر هدف گردشگری و توسعه کمی و کیفی سیستم حمل و نقل دریایی را به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه صنعت گردشگری با اولویت خاص در دستور کار قرار گیرد. باید با توسعه کمی و کیفی سیستم حمل و نقل دریایی ، شناور های مجهز و استاندارد و به اتمام رسیدن اسکله چند منظوره نخل ناخدا، و رینگ دور جزیره که امکان دسترسی آسان گردشگران به مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی جزیره هرمز فراهم می شود.

میزبانی گردشگران داخلی و خارجی بدون توجه به سرمایه گذاران بخش خصوصی که توانایی بالقوه ای در ایجاد تاسیسات گردشگری استاندارد و اجرای برنامه های گردشگری داخلی و خارجی دارند و عدم دخیل کردن آنان در این زمینه، رویایی بیش نیست.

جزیره هرمز که به دلایلی امکان لازم برای جذب سرمایه گذاران این بخش را ندارد، هم اکنون با اهتمام دولت به مقوله گردشگری و تخصیص منابع مالی و غیرمالی کافی به جزیره، فرصتی بی نظیر را برای استفاده از تجارب و تخصص بخش خصوصی به منظور توسعه صنعت گردشگری فراهم می سازد که لازم است با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها زمینه فعالیت این بخش در هرمز بیش از پیش فراهم شود.

تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد مناطق بکر گردشگری، مقوله دیگر توسعه این بخش است. نقش تبلیغات گردشگری به منظور معرفی آثار فرهنگی، تاریخی، جلوه های طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی یک منطقه و جذب گردشگر داخلی و خارجی به مناطق هدف گردشگری از اهمیت قابل توجه و انکارناپذیری برخوردار است.

کارشناسان معتقدند بدون تبلیغات گردشگری هیچ جایی از دنیا برای هیچ گردشگری شناخته شده نیست بنابراین مناسب ترین ابزار برای معرفی جاذبه های گردشگری هرمز، تبلیغات و اطلاع رسانی است.