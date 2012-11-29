کشف چهار تن روغن خوراکی احتکار شده در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال نیکجو افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با احتکار کنندگان کالا به دنبال کسب خبری مبنی بر احتکار کالای مصرفی مردم در پارکینگ یک واحد مسکونی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی بیان کرد: با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و پلیسی، منزل مذکور شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع مربوطه مأموران به انبار مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت ادامه داد: در یک اقدام غافلگیرانه و با کسب مجوز قضایی در بازرسی انجام شده، حدود چهار تن روغن خوراکی کشف شد.

ارزش کالاهای مکشوفه 129 میلیون ریال برآورد شده است

وی ارزش کالاهای مکشوفه را 129 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: برخی می خواهند بر خلاف آیین اسلامی از طریق احتکار به سود کلان برسند ولی باید بدانند پلیس از حق مردم نمی گذرد و با تقویت گشتهای بازرسی و نظارت دستگاه های مرتبط برای جلوگیری از این اتفاق همه روزه انبارها و فروشگاه ها را مورد بازدید و بازرسی قرار می دهند.

سرهنگ نیکجو در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس و تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار طرحهای برخورد با اخلالگران اقتصادی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز و احتکار مایحتاج ضروری توسط افراد فرصت‌ طلب و سودجو، در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا بدون فوت وقت، نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.