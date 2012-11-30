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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

نور موسوی:

توسعه خطوط تغذیه گاز با رویکرد بلند مدت در گیلان اجرا می شود

توسعه خطوط تغذیه گاز با رویکرد بلند مدت در گیلان اجرا می شود

لنگرود - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز گیلان گفت: توسعه خطوط تغذیه گاز با رویکرد بلند مدت در سطح استان اجرا می شود.

سید جلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت گاز رسانی در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: روستاهای با جمعیت بیشتر و دارای واحد صنعتی و در مجاورت جنگل امتیازات بالاتری برای بهره مندی از گاز دارند.

وی با بیان اینکه برای تامین گاز اطاقور لنگرود خط تغذیه اجرا و روستاها زیادی از نعمت گاز بهره مند شدند، اظهارداشت: هم اکنون پروژه های گازرسانی زیادی در منطقه به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان همچنین از اجرای خط تغذیه گاز در منطقه لات لیل این منطقه اشاره کرد و بر ضرورت تکمیل پروژه های گازرسانی روستاهای محور کومله به اطاقور، روستاهای بین چاف لنگرود و چمخاله به شلمان و روستاهای محدود وسط شهرستان لنگرود تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه 54 روستای لنگرود هم اکنون از نعمت گاز بهره مند هستند، اظهارداشت: براساس برنامه ریزی و جدول زمان بندی تمامی روستاهای این شهرستان  گاز رسانی خواهد شد.

کد مطلب 1754642

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