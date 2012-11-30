نیروی دریایی ایران در بالاترین حد آمادگی دفاعی و تجهیزاتی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان با بیان اینکه نیروی دریایی ایران همواره در مسیر اقتدار و پیشرفت در زمینه تجهیزاتی و دفاعی دست یافته، افزود: با تلاش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی داشته اند، این نیرو به پیشرفته ترین سلاح ها و قدرت دفاعی بالایی دست یافته است.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ایران، نقش برجسته ای در دفاع از مرزهای آبی کشور دارد، افزود: نیروی دریایی در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین در طی سالهای اخیر در حفاظت از کشتی های تجاری و نجات دادن کشت ها از بند دزدان دریای موفقیت های زیادی را کسب کرده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: امروز نیز نیروی دریایی با حضور در حوزه حمل و نقل و دفاع از مرزهای آبی به پیشرفت ها و تکنولوژی های قابل توجهی دست یافته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نمایندگان مجلس عصاره ملت هستند جایگاه آنها باید در جامعه حفظ شود، افزود: مجلس ما باید در خدمت حق و حقیقت و پیرو ولایت فقیه باشد و فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را اجرا کند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: قوه مقننه بهترین مرجع تصمیم گیری برای قانون گذاری است و با شناسایی نیازهای کشور می تواند نقش موثری در تصویب قوانین سازنده برای جامعه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو، افزود: دانشجویان آینده سازان و مدیران و آینده کشور هستند و باید توجه ویژه به این قشر شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: ماهیت 16 آذرماه مقابله دانشجویان با استکبار جهانی است لذا متولیان امر باید زمینه ها را برای فعالیت دانشجویان و حضور در صحنه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در تولید علم، گسترش اقتدار و رشد اقتصادی کشور نقش برجسته ای دارند، افزود: انتظار نظام اسلامی از محیط دانشجویی تلاش برای تعمیق باور دینی، تولید علم و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور است.