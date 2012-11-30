مهمترین رسالت امروز مجلس احیای اصل هشتم قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه اول نماز جمعه پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به درس های نهضت امام حسین(ع) اشاره نمود و گفت:اولین درس این نهضت احیای سنت نبوی بود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره فساد دستگاه خلافت و رهبری گفت: پس از این قیام، جامعه اسلامی اهل باطل و زمامداران باطل را شناختند و حرکت امام حسین(ع) سبب شد تا ابد لعن و نفرین بر یزید در تاریخ بماند.

امام جمعه موقت ورامین درس دیگر مکتب عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: امام(ع) فرمودند برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام نمودند، این برای ما درس است، مسلمان با مشاهده منکر باید اقدام کند.

درس عزت یکی از دروس عاشوراست

وی در ادامه، درس عزت را به عنوان یکی از دروس عاشورا دانست و تصریح کرد: مسلمان باید عزیز باشد،عزتمند زندگی کند،وجود مبارک سید الشهدا(ع) عزتمندی را به جهان بشریت تعلیم دادند،شعار کلیدی "هیهات من الذله" امام حسین(ع) امروز شعار تمام آزادگان جهان است.

امام جمعه موقت ورامین عنوان کرد: از دیگر درس های مهم عاشورا احیای فرهنگ شهادت است، نترسیدن از کمی نفرات است، این قیام به امت اسلام و اهل حقیقت آموخت از کمی عده نترسند، همواره پیروزی با تعداد زیاد نیست، شاید در آن مقطع این طور تلقی شد که امام حسین(ع) شکست خورد اما همگان دیدند پیروز حقیقی سید الشهدا(ع) بود.

وی سپس گفت: در عاشورا خون بر شمشیر پیروز شد، این پیروزی از درس های حیاتبخش کربلاست، همواره قدرت مادی و تجهیزات نظامی سبب پیروزی نمی شود، در جریان غزه مشاهده کردید یک ملت در برابر یک رژیم تا دندان مسلح پیروز میدان شد، این پیام عاشوراست.

تحریم های اقتصادی از جنس بستن آب بر امام حسین(ع) است

حجت‌الاسلام محمودی در ادامه درس های عاشورا گفت: نهراسیدن از محاصره اقتصادی و نظامی از دیگر درس های عاشورا است، بالاخره دشمنان از ابزارهای محتلف برای تضعیف حق و حقیقت بهره می گیرند، نباید در برابر این ابزارها ترس به خود راه داد، در طول تاریخ این ابزارها بوده است، تحریم های اقتصادی از جنس بستن آب بر امام حسین(ع) است، آن روز آب را بر امام و یاران و خانواده ایشان بستند اما امام(ع) هرگز هراس به دل راه نداد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: اهل بیت علیهم السلام بعد از عاشورا اسیر شدند اما همواره عزت خود را حفظ کردند، امروز هم همین طور است، دنیای کفر و شرک و نفاق نظام و ملت ما را تحریم اقتصادی می کنند، باید هوشیار باشیم و با درس گرفتن از مکتب عاشورا و پرداختن به اقتصاد مقاومتی در برابر این هجوم دشمنان ایستادگی کنیم.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: درس دیگر عاشورا ولایتمداری و حمایت از امام زمان خود است،یاران امام حسین(ع) ولایتمداری خود را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند و علیرغم سختی ها و مصائبی که به آنها رسیده بود دست از امام خود نکشیدند.

راه توبه باز است،افرادی که لغزیدند بازگردند

وی گفت: دنیا لغزشگاه خطرناکی است، کسانی که لغزیدند در برابر سیدالشهدا(ع) قرار گرفتند، آن افراد اهل قبله و نماز هم بودند، در ظاهر ادعای مسلمانی می کردند اما در برابر امام زمان خود ایستادند، دنیاطلبی داشتند، مراقب باشید، این لذات زودگذر دنیا و هواهای نفسانی ما را از مسیر حق و ولایت جدا نکند.

حجت‌الاسلام محمودی سپس تأکید کرد: اگر هم لغزش حاصل شد راه بازگشت و توبه باز است، حر بن یزید ریاحی از جمله افرادی بود که بازگشت، توبه کرد و در نهایت هم شهید شد، توابین و افرادی که پس از واقعه عاشورا توبه کردند هرچند عمل به هنگام انجام ندادند و شرایط را درست درک نکردند اما در نهایت بازگشتند، افرادی که در فتنه لغزشی داشتند به دامان دین و ولایت بازگردند.

وی در ادامه با تقدیر از حرکت بسیج به عنوان الگوی ملل آزاده تقدیر کرد و یادآور شد: رهبری عزیز از بسیج به عنوان معجزه انقلاب اسلامی یاد کردند، بسیج ضامن تداوم انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب در تمام زمینه ها بوده و هست، بسیجیان به عنوان سربازان ولایت در تمام عرصه ها حضور فعال داشته و دارند.

مهمترین رسالت امروز مجلس احیای اصل هشتم قانون اساسی است

حجت الاسلام محمودی با اشاره به 10 آذر سالروز شهادت آیت الله شهید مدرس بیان داشت: یاد این مجاهد عظیم الشأن که با شجاعت تمام در برابر رضا شاه قلدر ایستاد گرامی باد،دلسوزی برای مردم و دفاع از دین از ویژگی های بارز مدرس است، نمایندگان مجلس هم با الگوگیری از شیوه مدرس، سازش ناپذیری را از ایشان یاد بگیرند.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: البته مجلس ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی منشاء خیرات و برکات بوده است، مجلس همواره در نظام اسلامی جایگاه رفیعی داشته است، امروز از مجلس توقع است در راستای مطالبات مردم و هدایت های رهبری عمل کنند، یکی از اصول که بر زمین مانده است اجرای اصل هشتم قانون اساسی است.

وی که سخنانش با تکبیرهای نمازگزاران تأیید می شد، افزود: امام حسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام نمودند،مهمترین رسالت امروز مجلس احیای اصل هشتم قانون اساسی است،امید است این مجلس با احیای این اصل برای خود باقیات صالحات بگذارد.

عوامل شیوع ایدز

خطیب امروز جمعه ورامین به روز جهانی مبارزه با ایدز اشاره کرد و ادامه داد: دو عامل عمده در شیوع این بیماری نقش دارند، یکی اعتیاد به مواد مخدر و دیگری روابط نا سالم اجتماعی، هر دو جهت هم جهاتی است که استکبار جهانی از آنها استفاده می کند، علمای اسلام استعمال مواد مخدر را حرام می دانند اما دنیای استکبار با سرمایه گذاری کلان بر مواد مخدر برخی افراد را گرفتار کرده است.

وی تصریح کرد: شیوع روابط نا سالم اجتماعی نیز امروز توسط شبکه های ماهواره ای غرب بر آن دامن زده می شود، می خواهند فرهنگ ما را بگیرند و فرهنگ سخیف خود را جایگزین کنند و ملتها و دولتها را به زانو در آورند، امروز همه اقشار جامعه و مسئولان احساس تکلیف بیشتری داشته باشند تا در برابر توطئه های دنیای استکبار واکسینه شویم.

دانشجویان اجازه بهره برداری از پایگاه علمی دانشگاه را به مزدوران نمی دهند

امام جمعه موقت ورامین روز دانشجو را مورد اشاره قرار داده و افزود: 16 آذر روز دانشجو است، دانشجویان همواره از پیشروان نهضت امام راحل بوده و هستند، باید توجه داشت که همواره افراد و جریاناتی بودند که می خواستند از پایگاه علمی دانشگاه در جهت مقاصد شوم خود بهره برداری کنند، اما دانشجویان هوشیار هستند و این اجازه را نمی دهند.

وی گفت: فتنه 78 و 88 را فراموش نکرده ایم، برخی افراد زیر تابلو اصلاحات مزدوری بیگانه را می کردند، دانشگاه ها هوشیارند و دانشجویان با درخشش در عرصه های علمی بیش از پیش عزت و عظمت کشور در عرصه های فناوری و علمی را موجب خواهند شد.

مظلومیت غزه گنبد آهنین را فرو ریخت

وی سپس جنگ 8 روزه غزه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: پیروزی غرور آفرین ملت مسلمان غزه جهانیان را در بهت و حیرت فرو برد، اسرائیلی ها به خیال خام خود می خواستند پیروز این میدان بوده و زمینه را برای انتخابات آتی فراهم سازند اما مظلومیت غزه گنبد آهنین را فرو ریخت و نشان داد علیرغم ادعاهای پوشالی صهیونیست ها ملت غزه توان مقاومت در برابر این رژیم سفاک را دارند.

امام جمعه موقت ورامین تصریح کرد: این شکست سبب شد وزیر دفاع اسراییل استعفا دهد،البته ما این توصیه را به همه مسئولان صهیونیست داریم.

وی سپس عملکرد مجامع بین المللی در برابر این جنایات را شرم آور دانست و اظهار داشت: این عملکرد توجیه ناپذیر است، اینها که در برابر ظلم و جنایت اسراییل سکوت کرده اند از شورشیان سوریه و جریان وهابیت و سلفی گری حمایت می کنند.