جزئیات مراسم استقبال از ضریح امام حسین در خرم آباد/ استقرار یک فروند بالگرد

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) به شهر خرم آباد اظهار داشت: در این راستا چهار کمیته در شهر خرم آباد تشکیل شده است.

وی با اشاره به کمیته های تشکیل شده در این رابطه عنوان کرد: کمیته های استقبال و بدرقه، کمیته پشتیبانی، کمیته اطلاع رسانی و کمیته امنیت در این زمینه در شهر خرم آباد تشکیل شده است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: کمیته استقبال و بدرقه با محوریت عتبات عالیات، کمیته پشتیبانی با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، کمیته اطلاع رسانی با محوریت صدا و سیما و کمیته امنیت نیز با محوریت نیروی انتظامی تشکیل شده است.

ولی پوری با تاکید براینکه محوریت کل برنامه های در نظر گرفته شده در روز های شنبه و یکشنبه نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و استاندار لرستان است گفت: دعوت برای حضور پرشور مردم، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در برنامه استقبال از ضریح مطهر امام حسین(ع) یکی از این برنامه ها است.

وی با اشاره به تامین یک فروند بالگرد برای استان برای روزهای شنبه و یک شنبه گفت: مسئولیت تامین این بالگرد بر عهده هلال احمر استان لرستان است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: این بالگرد برای پوشش خبری هوایی و همچنین مشایعت ضریح مطهر امام حسین (ع) از زمان ورود به استان یعنی شهرستان بروجرد تا انتهای آزاد راه خرم آباد - پل زال در نظر گرفته شده است.

ولی پوری با اشاره به هماهنگی به عمل آمده با شرکت مخابرات استان برای ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مردم افزود: در این راستا شرکت مخابرات و دستگاههایی که دارای سیستم پیامک هستند می توانند اطلاع رسانی لازم را در این زمینه در کل استان انجام دهند.

وی از تعیین شعب بانکی سیار برای دریافت نذورات مردم استان خبر داد و گفت: در این راستا بانکهای ملی، کشاورزی و انصار نذورات مردم را جمع آوری می کنند.

فرماندار خرم آباد با اشاره به مهیا شدن اتوبوس های درون و برون شهری برای جابجایی مردم طی این مراسم گفت: این امر توسط شهرداری ها و سازمان اتوبوس رانی استان صورت می گیرد.

ولی پوری همچنین از پیش بینی اکیپ های درمانی و دارویی در مسیر انتقال ضریح مطهر سید الشهدا به پادگان امام حسین (ع) این شهر خبر داد.

وی یادآور شد: ضریح مطهر امام حسین(ع) بعد از بدرقه مردم شهر بروجرد و عبور از سه راهی دورود بعد از استقبال مردم زاغه به شهر خرم آباد وارد شده و در محل پادگان امام حسین(ع) مستقر می شود.