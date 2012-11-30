همسران و فرزندانمان در چنگ منافقین اسیرند/ شرمنده خانواده شهدای ترور هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، نمایندگان خانواده های افرادی که به دست گروهک منافقین ربوده شده و هم اکنون در بند اسارت منافقین قرار دارند، به نشانه اعلام پیروزی در اخراج منافقین از پادگان اشرف و تاکید بر ادامه تلاش های خود برای دیدار با فرزندانشان که در بند این گروهک تروریستی هستند، نشست مطبوعاتی را با حضور خبرنگاران رسانه ها در میدان موسوم به قلم پادگان اشرف که اکنون در بخش آزاد شده این پادگان قرار دارد ترتیب دادند.

ثریا عبداللهی مسئول کمپ آزادی اسرای در بند منافقین در این کنفرانس با اشاره به نحوه اسارت فرزند خود به دست گروهک منافقین گفت: فرزندم برای یافتن شغل و شرایط کاری بهتر به کشور ترکیه رفت تا از آنجا به اروپا برود اما در ترکیه فریب این گروهک فریبکار را خورد.

وی افزود: اعضایی که وظیفه جذب عضو جدید را بر عهده دارند با صدها ترفند از جمله وعده یافتن شغل در اروپا و فراهم کردن یک زندگی خوب در کشورهایی مانند فرانسه، جوانان را فریب می دهند و آنها را به بهانه انجام مقدمات کار با خود به عراق برده و سپس در پادگان اشرف با عملیات های تبلیغاتی و روانی فریبکارانه خود مورد مغزشویی قرار می دهند.

مادر امیر اصلان حسن زاده با اشاره به حضور 4 ساله برخی خانواده ها در کنار پادگان اشرف برای خارج کردن اعضای خانواده خود از بند سازمان تروریستی منافقین، خاطرنشان کرد: بسیاری از مادران، پدران و همسران اسرای دربند این فرقه طی این سالها رنج شرایط بد آب و هوایی و توهین و صدمات سران سازمان را به جان خریده اند تا بستگانشان را نجات دهند.

خانم عبداللهی با اشاره به تاسیس کمپ آزادی برای ساماندهی اقدامات خانواده های اسرای در بند منافقین گفت: 4 سال پیش با کمک دولت عراق و انجمن نجات کمپی را در کنار پادگان اشرف تاسیس کردیم تا خانواده هایی که برای آزادی فرزندان خود و یا حداقل دیدار با آنها به درب اشرف مراجعه می کنند، پس از تحمل رنج سفر شرایط نسبتا قابل قبولی را برای اسکان داشته باشند.

مادر امیراصلان حسن زاده که در میان ارتش عراق و خانواده ها به بانو ثریا شهرت دارد، با اشاره به بدرفتاری اعضای منافقین با خانواده ها گفت: اعضای این گروهک نه تنها مانع دیدار ما با فرزنادانمان می شوند بلکه به استناد نظریه پلیدانه مسعود رجوی مبنی بر ام الفساد بودن خانواده بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها را با خانواده ها در این چهار سال کردند.

عبداللهی با برشمردن رفتارهای غیرانسانی منافقین با خانواده ها اعم از سنگ پرانی به سوی خانواده ها، ضرب و شتم مادران کهن سال و توهین و تحقیر آنها گفت: ما همه این مصائب و سختی ها را تحمل کردیم تا بلکه بتوانیم برای یک لحظه با فرزندانمان دیدار کنیم.

خانم میرزایی یکی دیگر از نمایندگان خانواده های اسرای در بند منافقین با اشاره به نحوه عضویت همسرش در گروهک منافقین اظهار داشت: همسرم برای دفاع از کشور به جبهه های جنگ رفت و اسیر شد و در همین زمان بود که فشارها و شکنجه های بعثی ها از یک سو و تبلیغات فریبکارانه سازمان منافقین مبنی بر فراهم آوردن شرایط بازگشت به ایران، باعث تمایل وی به عضویت در آن شده است.

همسر غلام میرزایی افزود: از آن زمان تاکنون همسرم در پادگان اشرف و سپس در کمپ لیبرتی به سر می برد، اما می دانم که حضورش در سازمان به دلیل مغزشویی سران این گروهک است چرا که او فردی متدین و وفادار به میهن است.

خانم میرزایی همسر عضو فرقه منافقین، خود را شرمنده خانواده شهدای ترور کشور خوانده و یادآور شد: سران فرقه با ترفندهای بسیار، حفظ این سازمان را دنبال کرده و در این راه از هیچ کاری حتی کشتار اعضای خود نیز ابایی ندارند.

وی با بیان روش های مختلف تبلیغات و جنگ روانی منافقین برای در بند کشیدن اعضا گفت: اعترافات اعضای جداشده از این سازمان حقایق تلخ و جانکاهی را از روش های غیرانسانی رهبران آن برای تسلط بر روح و جسم اعضا نشان می دهد.

خانم میرزایی افزود: این مسئله تا حدی است که وقتی ما برای برقراری ارتباط و رساندن صدایمان به بستگان اسیر شده خود در چنگال منافقین با بلندگوی دستی در کنار دیوار پادگان اشرف اقدام به صحبت میکردیم، رهبران این سازمان از ترس شکسته شدن فضای اختناق و جو یکسویه تبلیغاتی خود بلندگوهای بسیار بزرگی را داخل محوطه پادگان قرار داده و با صدای بلند اقدام به پخش سرودها و برنامه خود کردند تا مبادا صدای مادران و همسران اسرا به گوش آنها برسد.

احمد هاجری یکی دیگر از نمایندگان اسرای در بند منافقین در این کنفرانس خبری با بیان اینکه تخلیه پادگان اشرف حاصل زحمات و تلاش های شبانه روزی خانواده اسرا است گفت: اکنون پس از چهار سال به بخشی از اهداف خود که نابودی پادگان مخوف اشرف و برچیده شدن این محل آدم ربایی و فریب جوانان است رسیده ایم.

هاجری با اشاره به حضور نمایندگان خانواده ها در میدان موسوم به قلم، به عنوان یکی از میادین اصلی پادگان اشرف که اکنون آزاد شده و در کنترل ارتش عراق قرار دارد، گفت: حضور خانواده ها در این مکان نوید بخش روزهای بسیار پیروزمندانه تری است. روزهایی که اسرای در بند منافقین آزاد می شوند و این گروهک تروریستی که حالا به یک فرقه خطرناک ضدانسانی تبدیل شده است به صورت کامل از بین رفته و ملت های عراق و ایران از شر وجود آنها راحت می شوند.

نمایندگان خانواده های اسرای ایرانی در پایان به نشانه پیروزی در اخراج منافقین از پادگان اشرف شعارهایی چون "الله اکبر"، "نصر من الله و فتح قریب، وای بر این فرقه مردم فریب" و "مرگ بر رجوی قاتل" سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میدان قلم یکی از میادین نمادین منافقین در پادگان اشرف بود که توسط نیروهای ارتش عراق فروردین سال جاری آزاد شده و به خاک عراق بازگشت.

میدان قلم پشت درب اصلی اردوگاه اشرف یعنی درب اسد قرار دارد. محلی که خانواده های اسرای در بند این گروهک بیش از چهار سال در پشت آن برای دیدار با فرزندان خود پشت آن تجمع کرده اند.

افراد ربوده شده که این خانواده ها آنها را "اسرای در بند فرقه منافقین" می نامند، نفراتی هستند که عمدتا بنا به شرایط خاص خود مجبور به تن سپردن به شرایط تشکیلات سازمان منافقین را داشته و مجبور به پذیرش عضویت در این سازمان در ازای حمایت های آن شده اند.

برخی از این افراد جزو اسرای جنگ تحمیلی هستند که به دلیل عدم تحمل شرایط مشقت بار اردوگاه های اسرا مجبور به پذیرش حمایت منافقین به طمع آزادی از بند ارتش عراق و خروج از این کشور، شده اند.

گروهی دیگر از آنها افرادی هستند که برای سفر به کشورهای اروپایی از مسیرهایی چون ترکیه و یا عراق به صورت غیرقانونی اقدام کرده اند و به دلیل ناکامی در ادامه سفر و عدم امکان بازگشت قانونی به کشور با وعده اعزام به کشورهای اروپایی و کسب تابعیت در صورت حمایت سازمان منافقین از آنها جذب این گروهک ترویستی شده اند.

دسته دیگری از این اسرا دارندگان پرونده های و مجازات های کیفری و جزایی، بدهکاران بانکی و ... هستند که برای فرار از تبعات اقدامات خود از کشور گریخته و به دلیل عدم توانایی سامان دادن به شرایط خود در خارج از کشور مجبور به پیوستن به این کشور شده اند.

البته بخش قابل توجهی از اعضای گروهک منافقین را تروریستهایی تشکیل می دهند که در عملیات های ترویستی مختلفی در سه دهه گذشته علیه ملت ایران و عراق حضور داشته و در جنگ های متعددی چون عملیات مرصاد علیه ملت ایران و در ماجرای کرد کشی صدام حسین و قتل عام وحشیانه انتفاضه شیعیان عراق حضور داشته اند.

سازمان تروریستی منافقین در حال حاضر و طبق قرار داد بین حکومت عراق و سازمان ملل در سال جاری میلادی موظف به ترک اردوگاه اشرف و انتقال به لیبرتی شده است تا از آنجا به کشوری ثالث منتقل شود.

عملیات انتقال منافقین به کمپ انتقالی لیبرتی در 7 مرحله صورت گرفته و از مجموع 3400 عضو حاضر در این پادگان 3100 نفر به لیبرتی منتقل شده و حدود 200 نفر آنها نیز در جریان این انتقال از چنگ تشکیلات مخوف منافقین گریخته و یا به دلیل بیماری های گوناگون جان خود را از دست داده اند.

