سبزوار برترین شهرستان به لحاظ گستردگی فعالیت سازمان های مردم نهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم شعبانی، در جلسه هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد ضمن ارایه گزارشی از وضعیت فعالیت سمن ها در شهرستان اظهار کرد: طبق اطلاعات مندرج در سامانه وزارت کشور، سبزوار برترین شهرستان خراسان رضوی به لحاظ تعدد و گستردگی فعالیت سازمان های مردم نهاد است.

معاون استاندار و فرماندار سبزوار افزود: از بدو تاسیس هیئت نظارت بر سمن ها در شهرستان، 49 تقاضای صدور مجوز واصل که از این میان 34 مورد تایید، 13 مورد رد شده و دو مورد در حال بررسی است.

شعبانی گفت: در حال حاضر 44 سمن شهرستان در حوزه هایی چون علمی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان کرد: غنای فرهنگی و پشتوانه اعتقادی مستحکم مردم شهرستان مهم ترین دلیل اقبال آنان برای راه اندازی و مشارکت در فعالیت سمن ها ست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی از هیئت نظارت بر سمن های استان به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد یاد کرد.

محمد غفاری نیز در جلسه هیات نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد با استناد به مصوبه شورای تامین استان اظهار کرد: دستگاه های اجرایی مانند بهزیستی که تاکنون به طور مستقل اقدام به صدور مجوز می کردند باید تمام پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی به این هیات ارجاع دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی از هیئت های شهرستانی نظارت برسمن ها خواست تا ضمن داشتن دقت نظر در بررسی صلاحیت هیات مدیره سمن های پیشنهادی، به طور مستمر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد دارای مجوز نظارت داشته باشند.

غفاری از غیر سیاسی و غیر انتفاعی بودن و عدم وابستگی به دولت به عنوان سه ویژگی اساسی برای فعالیت های سازمان های مردم یاد و افزود: در ادامه فعالیت سمن هایی که از این شرایط عدول کنند، تجدید نظر خواهد شد.

وی اظهار کرد: تمام این تاکیدات با هدف جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد و نیز جریان ها از نام و ماهیت سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد.

اعضای هیات نظارت بر سمن های استان با ملی شدن دو سازمان مردم نهاد فرهنگ سازان کودکان پارس موافقت کردند.

استانی شدن انجمن حامیان کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی و چندمعلولیتی، انجمن فرزانگان شهادت، موسسه فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و کانون کاوشگران آیین هامان نیز به عنوان سمن هایی استانی مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت.

سمن های یاد شده به ترتیب در حوزه کمک های خیرخواهانه، علمی، ترویج فرهنگ دفاع مقدس و احیای ابنیه تاریخی فعالیت می کنند.