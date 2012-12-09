دکتر احمد پهلوانیان کارشناس مسائل فرهنگی در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق میشود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: البته در یک نمای کلی در جامعه یک فرهنگ بیشتر حکمفرما نیست بلکه این فرهنگ دارای دوبخش است. یک فرهنگ متعارف و فرهنگ عرفی و عادی مردم است و یک فرهنگ هنجارها و مرزهای اخلاقی جامعه را تعیین میکند و ناظر به افقها و چشم اندازهاست.
وی افزود: علل مختلفی وجود دارد که فرهنگ جامعه به دو بخش میشود. یکی به دلیل اینکه رسانههای متعدد در جامعه داریم اعم از رسانه ملی و رسانههای داخل کشور موافق با نظام و یکی دیگر رسانههایی که هنجارها و ایدهآلهای نظام را رعایت نمیکنند که بیشتر از فضای مجازی و شبکههای ماهواره ای حاصل میشوند. این رسانهها، اخلاقی دیگر و خلاف هنجارهای جامعه را به خورد مردم میدهند. هرکدام از رسانهها هم مخاطبان خاص خود را دارند و خواهان و مشتریان و هوادارانی دارند.
پهلوانیان درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: دوپارگی فرهنگی میتواند نهایتاً به بی هویتی سازی فرهنگی منجر شود. اینکه یک فرهنگ واقعی داشته باشیم و یک فرهنگ رسمی و فرمایشی که فاصله ایندو روز به روز هم بیشتر میشود. در نتیجه صاحبان این فرهنگها هم از هم فاصله میگیرند و منجر به فاصله و شکاف حاکمان با تودهها میشود.
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