دکتر احمد پهلوانیان کارشناس مسائل فرهنگی در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق می‏شود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: البته در یک نمای کلی در جامعه یک فرهنگ بیشتر حکمفرما نیست بلکه این فرهنگ دارای دوبخش است. یک فرهنگ متعارف و فرهنگ عرفی و عادی مردم است و یک فرهنگ هنجارها و مرزهای اخلاقی جامعه را تعیین می‏کند و ناظر به افقها و چشم اندازهاست.

وی افزود: علل مختلفی وجود دارد که فرهنگ جامعه به دو بخش می‏شود. یکی به دلیل اینکه رسانه‏های متعدد در جامعه داریم اعم از رسانه ملی و رسانه‏های داخل کشور موافق با نظام و یکی دیگر رسانه‏هایی که هنجارها و ایده‏آلهای نظام را رعایت نمی‏کنند که بیشتر از فضای مجازی و شبکه‏های ماهواره ای حاصل می‏شوند. این رسانه‏ها، اخلاقی دیگر و خلاف هنجارهای جامعه را به خورد مردم می‏دهند. هرکدام از رسانه‏ها هم مخاطبان خاص خود را دارند و خواهان و مشتریان و هوادارانی دارند.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا سیما ادامه داد: دلیل دیگر این است آن برنامه‏هایی که توسط رسانه‏های موافق نظام به مخاطبان ارائه می‏شود تأمین کننده نیازها و ذائقه و ذوق آنان نیست و از اینرو بیشتر مخاطبان به سمت رسانه‏های بیگانه کشیده می‏شوند. از اینرو یک دوگانگی فرهنگی ایجاد می‏شود لذا در ارائه مفاهیم و هنجارهای فرهنگی شناخت نیازهای مخاطبان و دیدگاه آنان ضرورت دارد. اینکه برنامه‏ها متناسب با نیاز و ذوق و ذائقه مخاطبان ارائه شود.



پهلوانیان درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: دوپارگی فرهنگی می‎تواند نهایتاً به بی هویتی سازی فرهنگی منجر شود. اینکه یک فرهنگ واقعی داشته باشیم و یک فرهنگ رسمی و فرمایشی که فاصله ایندو روز به روز هم بیشتر می‏شود. در نتیجه صاحبان این فرهنگ‏ها هم از هم فاصله می‎گیرند و منجر به فاصله و شکاف حاکمان با توده‏ها می‏شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اظهارداشت: به هرجهت بی هویتی فرهنگی نتیجه این دوگانگی فرهنگی می‏تواند باشد که منجر به اضمحلال فرهنگی و بخش‏های دیگر جامعه خواهد شد. البته در چنین حالتی جوامع با انقلاب بر علیه نظم حاکم روبرو می‎شوند.