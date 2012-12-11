به گزارش خبرنگار مهر،‌ "خداوند لک لک‌ها را دوست دارد" با تکنیک دوبعدی تولید شده و از گرافیک روان و ساده‌ای برخوردار است.

این مجموعه پویانمایی درباره لک لک‌هایی است که از روستایی مهاجرت می‌کنند؛ چرا که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. کوچ آنها و یاری کدخدای روستا برای بازگشتشان به آشیانه ماجرای اصلی مجموعه است.

کارگردانی این اثر به عهده هما شکیبی و سعیده ذاکری است و لی اوت و طراحی شخصیت‌ها را شهرام شیرزادی انجام داده است.

انیماتورهای اثر ژیان دیباوری و فرشاد غفوری و فرشاد شفیعی هستند و زمان تولید اثر چهار سال بوده است. این مجموعه در 26 قسمت پانزده دقیقه‌ای ساخته شده است.