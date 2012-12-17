استفاده از شبکه مخابرات در طرح ورزشیاری/ جمع آوری کمکهای مردمی با پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 153 خود در 28 آبان ماه امسال به درخواست وزارت ورزش و جوانان، اجرای طرح ملی ورزشیاری مصوبه هیات وزیران را بررسی و به این وزارتخانه اجازه داد تا در راستای طرح ملی ورزشیاری، با رعایت شرایط و ضوابط مصوب شده از طریق شبکه های تلفن همراه و تلفن ثابت نسبت به جمع آوری کمک های مردمی اقدام کند.

براین اساس اپراتورهای تلفن همراه و ثابت می توانند بنا به درخواست وزارت ورزش و جوانان در ازای هر پیامک ارسالی به شماره سامانه پیامکی این وزارتخانه و یا هر تماس برقرار شده با سامانه تلفن ثابت هوشمند آن، حداکثر مبلغ 10 هزار ریال از طریق درج در قبوض دوره ای مشترکان تلفن ثابت و دائمی تلفن همراه و یا از طریق کسر از اعتبار مشترکان اعتباری تلفن همراه از این مشترکان دریافت و به حساب وزارت ورزش و جوانان واریز کنند.

سهم اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مبلغ مذکور به میزان 5 درصد و حداکثر 500 ریال به ازای هر پیامک و یا هر تماس تعیین می شود.

براساس این مصوبه وزرات ورزش و جوانان مجاز به برگزاری مسابقه و پرداخت جایزه از محل درآمدهای حاصله ناشی از این خدمت نخواهد بود؛ در همین حال فعالسازی این خدمت فقط با تایید اولیه اطلاع رسانی و تایید مجدد مشترک امکان پذیر بوده و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعال سازی خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نخواهد بود.

همچنین شروع و خاتمه این خدمت در اختیار مشترکان بوده و اپراتور موظف است در هر تراکنش، مشترک را از فعال شدن و یا غیر فعال شدن خدمت آگاه ساخته و برای ادامه از مشترک تاییدیه مجدد دریافت کنند.

در این راستا وزارت ورزش و جوانان و اپراتور های تلفن همراه و تلفن ثابت موظفند تمامی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را درباره این دسته از خدمات که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ می شود، رعایت کنند و وزارت ورزش و جوانان موظف است سایر قوانین و مقررات کشور را در خصوص این خدمت رعایت کند.