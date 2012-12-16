مردان راوی"نورالدین پسر ایران" هستند/ساخت مستند جانبازان شیمیایی

حبیب الله والی نژاد؛ مدیر گروه حماسه و دفاع مقدس شبکه اول درباره ساخت برنامه‌ای مشابه "کتاب دا" برای کتاب "نورالدین پسر ایران" به خبرنگار مهر گفت: مجموعه "کتاب دا" شروع خوبی برای روایت کتاب‌ها بود و تجربه خوبی شد تا ما بتوانیم این بحث را ادامه دهیم. بنابراین سراغ کتاب تازه‌ای رفتیم و در این زمینه تلاش کردیم با توجه به تجربه‌های قبلی کار تازه را پیش ببریم.

وی افزود: این برنامه نیز توسط تیم قبلی ساخته می‌شود و برای کتاب "نورالدین پسر ایران" روایت را این بار به آقایان سپرده‌ایم. همچنین سعی کرده‌ایم در هر قسمت از روایت این کتاب، یک قصه بگوییم و به پایان ببریم. در واقع هر قسمت دارای شروع، اوج و فرود خاص خود است.

مدیر گروه حماسه و دفاع مقدس شبکه اول، با اشاره به قرار گرفتن این مجموعه در مرحله پیش تولید اظهار کرد: با توجه به اینکه دوستان باید تمام کتاب را با دقت مطالعه و آن را به داستان‌های مجزا تبدیل کنند، برای این مرحله نیازمند زمان هستیم. این بار نیز در بخش انیمیشن قرار است از رایانه و قلم نوری استفاده شود. "کتاب دا" کاملا نقاشی بود و پروسه مفصلی را شکل داد. بنابراین آزمون و خطاهایمان را انجام داده‌ایم.

ساخت مستندی درباره جانبازان شیمیایی

والی نژاد تصریح کرد: درباره جانبازان شیمیایی با وجود اینکه کارهای فراوانی انجام شده، بخش‌های مغفول مانده‌ای وجود دارد. در صددیم با یک نگاه جدیدتری هم درباره این جانبازان صحبت کنیم و هم احقاق حقی از کشورمان نسبت به بمباران‌ شیمیایی زمان دفاع مقدس انجام شود.

وی از مرتضی رزاق کریمی به عنوان تهیه کننده کار نام برد و گفت: ما تحقیقات خوبی درباره اولین اعزام جانبازان به اتریش انجام داده‌ایم. خوشبختانه رزاق کریمی نیز آن زمان در اولین اعزام حضور داشته و تصاویری از محل اقامت جانبازان، مداوای آنها و شرایط زندگی‌شان تهیه کرده است. بنابراین با توجه به موادی که در اختیار داشتیم، سعی کرده‌ایم صدمات فاجعه شیمیایی را از زبان پزشکان خارجی در قالب مستند بازگو کنیم.

مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتابی به همین نام و در برگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی در گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی سینا عطائیان در ۱۲۰ قسمت و با همکاری ۵۵ هنرمند زن کشورمان تولید شده و در حال پخش است. این کتاب تحسین‌شده توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.

کتاب "نورالدین پسر ایران" شامل خاطرات نورالدین عافی با تنظیم معصومه سپهری به عنوان ششصدمین کتاب دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با حضور رئیس سازمان تبلیغات و نمایندگان مردم تبریز در مجلس، آذرماه سال گذشته در حوزه هنری رونمایی شد.

این به خاطرات سیدنورالدین عافی، جانباز 70 درصد، از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شرقی می‌پردازد که سال 1359 در سن 15 سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شده و حضور در گردان‌های خط‌شکن لشکر عاشورا را به عنوان نیروی آزاد، غواص و فرمانده دسته، تجربه کرده و بارها مجروح شده است.

خاطرات این رزمنده اولین بار سال 73، توسط موسی غیور طی 40 ساعت مصاحبه ضبط و از سال 83، پیاده‌سازی و تنظیم مصاحبه‌ها توسط معصومه سپهری انجام شد. همچنین نویسنده برای کامل شدن خاطرات این کتاب مصاحبه‌های تکمیلی با عافی و همرزمان او انجام داده است.