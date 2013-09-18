به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال 91 بود که در مراسمی از مستند "خاطراتی برای تمام فصول" رونمایی شد، از عوامل درام مستند "آخرین روزهای زمستان" تقدیر به عمل آمد و آغاز تولید برنامه "نورالدین پسر ایران" با فضایی مشابه برنامه تلویزیونی کتاب "دا" اعلام شد. برنامهای که قرار بود با همان عوامل اثر قبلی به تهیهکنندگی علی تقیپور و با میزانی تغییرات برای پخش آماده شود.
اکنون با گذشت کمتر از یک سال برنامه "نورالدین پسر ایران" بر اساس کتابی به همین نام و شامل خاطرات جانباز نورالدین عافی آماده پخش شده است.
بر خلاف "دا" تمام کتاب را نمیخوانیم
علی تقیپور تهیهکننده برنامه "نورالدین پسر ایران" درباره آن میگوید: این مجموعه از یکشنبه 31 شهریور از شبکه اول سیما پخش میشود و در گروه حماسه و دفاع این شبکه با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری در 30 قسمت 15 دقیقهای تولید شده است.
از او که درباره کاهش تعداد قسمتها نسبت به "دا" سوال میکنم، جواب میدهد: این بار تنها بخشهایی از کتاب خوانده میشود تا با ایجاد یک فضا و قرار دادن مخاطب در آن، او را برای مطالعه کتاب ترغیب کنیم.
روایت کتاب توسط صالحعلا، پسیانی، فروتن و بازغی
اگر "دا" بر اساس خاطرات سیده زهرا حسینی را دیده باشید، متن آن توسط تعدادی از زنان بازیگر سینما و تلویزیون خوانده و همراه با قرائت کتاب، انیمیشنی از ماجراهای روایت شده پخش میشد. به گفته تقیپور "نورالدین پسر ایران" را که یک مرد روای آن است، توسط تعدادی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون مقابل دوربین این برنامه خوانده میشود و آنها به صورت افتخاری در برنامه حاضر شدهاند.
تقی پور اعلام میکند محمد صالح علا، آتیلا پسیانی، مسعود فروتن و پژمان بازغی از جمله هنرمندانی هستند که در نخستین قسمتهای "نورالدین پسر ایران" شاهد حضور آنها در برنامه خواهید بود.
نقاشی دیجیتال جایگزین نقاشی دستی
همچنین تهیهکننده این برنامه نوید میدهد که بخش انیمیشن اثر این بار به جای سیستم دستی با سیستم دیجیتالی انجام شده است و از این رو، کیفیت انیمیشن مجموعه ارتقا پیدا کرده است.
زمانی که برای خبر گرفتن از برنامه با تقیپور تماس میگیرم، به صورت اتفاقی نورالدین عافی جانبازی که برنامه روایتگر خاطرات او در زمان جنگ است، در کنار او حضور دارد و تماشای قسمت اول برنامه را تازه به پایان رسیده است. همین مساله فرصتی میشود تا دقایقی هم با او صحبت کنم که با لهجه آذری پاسخگویم میشود.
نورالدین بهتر از کتاب دا است
عافی درباره این برنامه میگوید: انشالله اثر تاثیرگذاری میشود، همانطور که تاثیر برنامه مربوط با کتاب "دا" را در جامعه دیدیم. البته "نورالدین پسر ایران" از کتاب دا بهتر است اما باید بعدها از مردم پرسید چقدر برنامهای که دربارهاش ساخته شده برایشان جذاب است. کتاب که برای آنها جذاب بود و به نظرم هر کسی با آن اثری تولید کند آن هم تاثیرگذار میشود.
نظرش را درباره حضور چهرههای هنری در برنامه میپرسم و پاسخ میگیرم: اگر آنها خودشان به اتفاقات کتاب و دفاع مقدس اعتقاد داشته باشند، حتما نتیجه کارشان تاثیرگذار میشود.
میثم حسینی کارگردان این اثر تلویزیونی است که بر اساس کتاب "نورالدین پسر ایران" این مجموعه را ساخته است. این کتاب به نویسندگی معصومه سپهری توسط انتشارات سوره مهر درباره خاطرات سید نورالدین عافی منتشر شده است.
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