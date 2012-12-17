به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابوترابی فرد در اولین همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری که صبح امروز دوشنبه در ساختمان مجلس قدیم در حال برگزاری است، گفت: ما یک تکلیف بیشتر نداریم و آن اتخاذ تصمیم مبتنی بر علم و حرکت براساس آن است و هر کس بر این اساس حرکت کند یا به مقصد می‌رسد و اگر هم نرسد جاهد قاصر است و نه مقصر است و قطعاً پاداشش داده می‌شود.

وی با بیان این که ما علم را از دو راه به دست می‌آوریم، گفت: برهان مستحکم عقلی و نقل معتبری که پشتوانه قرآنی دارد دو منبع برای رسیدن به علم است و پژوهش یعنی استفاده از همه این ظرفیت‌ها برای رسیدن به علم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ ما در مجلس هیچ تصمیمی نمی گیریم مگر آنکه نگاه کارشناسی مرکز پژوهش را در کنار آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما هر چقدر از علم و پژوهش فاصله بگیریم از آموزه عقلی و دینی فاصله گرفته‌ایم تصریح کرد: ما در خیلی از حوزه‌ها به خصوص حوزه اقتصادی از علم فاصله گرفته‌ایم و تصمیمات در این حوزه براساس اصول منطقی و عقلی گرفته نشد.

ابوترابی فرد در مورد بودجه گفت:‌ بودجه عملیاتی یک مشخصه علمی است که شما هزینه‌ای جز برای کار مفید نکنید و فلسفه بودجه در آن است که یک دستگاه بگوید چه خدماتی ارایه می دهد و برای ارایه این خدمات چقدر بودجه می‌خواهد.

وی با اشاره به بودجه 17 میلیاردی آموزش و پرورش گفت: برای نهادهایی که خدمات ارایه نمی‌کنند نباید بودجه زیادی در نظر گرفته شود. بودجه باید بر این اساس باشد که یک نهادی با کمترین هزینه بیشترین خدمات را ارایه دهد اگر نمی تواند باید راه حلی دیگری برای رسیدن به آن خدمات پیدا کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌اگر براساس اصول حرکت می کردیم امروز با کسری بودجه و رشد نقدینگی بی‌حساب روبرو نبودیم.

وی افزود: بهداشت و درمان یک امر ضروری است اما حفظ وزارت بهداشت امر ضروری نیست. یعنی اگر نهادی با کمترین هزینه بیشترین خدمات را داد ما باید با تمام وجود از آن‌حمایت کنیم اما اگر این طور نشد ما باید از راه دیگری مطالبات را پیگیری کنیم.

ابوترابی فرد تحریم‌ها را یک فرصت طلایی برای ایران دانست و گفت: در این تحریم ها باید منابع مالی درست اداره شود.

وی با بیان اینکه ما باید هر کاری را به دست اهلش بدهیم چرا که یک فرد بر تمام موضوعات احاطه ندارد، با اشاره به وظایف مرکز پژوهش‌ها گفت: مرکز پژوهش‌ها باید کیفیت پژوهشی خود را ارتقاء دهد و هر قدر ارتباط این مرکز و کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان دقیقتر شود بستر سوال از مسئولان اجرایی عمیق‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سوال فرصتی است که اگر مبتنی بر دانش باشد، گره گشا خواهد بود و جواب آن نیز مفید. اما اگر سوال مبتنی بر دانش نباشد نه سوال گره گشا می شود و نه جواب آن.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها باید دستاورد نزدیک به دو دهه این مرکز را ارج نهد، گفت: آقای جلالی همیشه قدردان زحمات و دستاوردهای این مرکز بوده است اما باید در جهت ارتقاء آن بکوشد.

ابوترابی فرد در پایان یادآور شد: ‌امیدوارم خط مشی پژوهشی راه را برای توسعه کشور و پژوهش گران هموار کند تا تصمیمات‌مان ماندگار، گره گشا و حلال مشکلات کشور باشد.