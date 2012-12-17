مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه باباخانی اظهارکرد: این مسابقه با هدف گسترش فرهنگ قصه گویی، توانمند سازی مربیان از طریق ارتقاء دانش قصه گویی، تولید متون مناسب قصه گویی برای کودکان و نوجوانان و تبادل تجربه میان قصه گویان پاییز امسال برگزار می شود.

وی گفت: در این جشنواره محورهای قصه گویی امسال شامل قهرمانان ایران، متون کهن وموضوع آزاد که در راستای اهداف تربیتی و پرورش فکرحول محور های دینی، تربیتی، آموزه های اخلاقی و هویت ملی است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بابیان این که امسال قصه گویی در دو بخش قصه گویی حضوری و قصه گویی صوتی است افزود: در هردوبخش هم مربیان کانون و هم داوطلبان آزاد می توانند شرکت کنند.

وی ادامه داد: 63 شرکت کننده در بخش حضوری این جشنواره از استان حضور دارند که حدود 30 درصد از شرکت کنندگان از بخش آزاد هستند و 70 درصد از همکاران کانون هساتند.

وی افزود: شرکت کنندگان در بخش موضوعی نیز60 درصد در بخش موضوع آزاد،17 درصد در بخش قهرمانان و پهلوانان ایرانی و 23 درصد در بخش بازنویسی متون کهن هستند.

وی عنوان کرد: در بخش صوتی نیز بیش از40 قصه گو درجشنواره شرکت کرده وفایل های صوتی قصه های خود را به استان ارسال کرده اند.

گفتنی است مرحله استانی جشنواره 28 و29و30 آذرماه در مشهد برگزار می شود و برگزیدگان استان بعد رقابت درمرحله منطقه ای با برگزیدگان استان های گیلان، البرز، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان و لرستان که دهم دی ماه برگزار می شود در اسفندماه درمرحله بین المللی شرکت خواهند کرد.